Több mint ötvenezer gyermek részesül bölcsődei ellátásban

2023. április 15. 14:59

Az ötvenezret is meghaladta a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek száma tavaly Magyarországon, átlagosan minden harmadik településen van ilyen intézmény - közölte a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára szombaton a Somogy megyei Iharosberényben.

Sölch Gellért a 360 millió forintból épült Csiga-biga bölcsőde átadásán úgy fogalmazott: amikor a kisgyermekekről gondoskodunk, azzal az ország és a nemzet jövőjéért is teszünk, a családok megerősítése és a gyermekek védelme kiemelt terület a kormányzat céljai között.



A helyettes államtitkár jelezte: már nincs olyan járás, ahol ne működne bölcsőde, amelyekből átlagosan minden harmadik településre jut egy.



Sölch Gellért szerint az újabb bölcsőde átadása jelentős előrelépés, egy ilyen intézmény segíti a családokat, és lehetőséget ad az édesanyáknak, hogy visszatérhessenek munkahelyükre. A háború és a szankciók miatt a 2010 óta elért eredmények megvédése kiemelten fontos, a munkahelyek, a gazdasági eredmények megőrzése, a családok biztonságának garantálása.



A politikus kitért arra, hogy az iharosberényi új bölcsődét napelemmel és geotermikus energiával működő fűtési rendszerrel is ellátták, ami rendkívül fontos a rezsiköltségek alacsonyan tartása érdekében. Hozzátette, hogy 171 évvel ezelőtt adták át az első magyarországi bölcsődét, de az ehhez hasonló intézmények szolgáltatásai eddig inkább csak a nagyobb településeken voltak elérhetőek.



Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője (KDNP) egyebek mellett arról beszélt, hogy azok az álmok, tervek tudnak megvalósulni, amelyeket egy közösség hittel, összefogva és együttműködve képes valóra váltani. Az iharosberényi bölcsőde nem csak a helyi intézményrendszer fejlődését jelenti, de a gyerekeket, a családokat, rajtuk keresztül pedig az egész közösséget szolgálja.



Az elmúlt bő egy évtizedben Magyarország családbarát országgá lett, és jöhet bármilyen változás, a családoknál nincs jobb közösség, ami a társadalom alapsejtjét jelentené. A bölcsőde pedig annak a szimbóluma, hogy ezen a településen érdemes élni, a jövőbe fektetni.



Bíró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke (Fidesz-KDNP) úgy vélekedett, a kisgyermekek számára az az ideális, ha hároméves korukig a családban nevelkednek, de ha az élethelyzet, a gazdasági körülmények ezt nem teszik lehetővé, nincs jobb hely számukra egy gondoskodó bölcsődénél. Iharosberényben ez az intézmény éppen egy közlekedési csomópontban van, így a szülők számára is kedvező, hogy itt a legjobb körülmények között tudják elhelyezni gyermekeiket, ha egy másik településre járnak dolgozni.



Zsirmon Endre polgármester (független) közlése szerint a mintegy 1200 lakosú Iharosberény újonnan épített bölcsődéjében három csoportszobában 24 kisgyermeket tudnak fogadni a településről és annak körzetéből. A meglévő óvoda mellett épült intézményben torna- és sószobát is kialakítottak.

MTI