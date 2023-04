Vasárnap napközben van esély esőre, záporra, néhol zivatarra

2023. április 15. 16:30

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de szombaton az ország keleti harmadán, vasárnap pedig az északkeleti, keleti megyékben rövidebb-hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Szombat estig többfelé valószínű zápor, helyenként zivatar, majd estére döntően megszűnik a csapadék. Némi szünetet követően éjszaka a Dunántúlon és a középső tájakon lehet újra szórványosan kisebb csapadék, és vasárnap napközben is itt van esély esőre, záporra, néhol zivatarra. Szombaton a déli, délnyugati, vasárnap már az északkeleti szél élénkül meg, elsősorban intenzívebb záporos gócok körül erős széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti részeken hidegebb is lehet a hajnal.



A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 14 és 21 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon csak 10, 13 fok lesz.



MTI