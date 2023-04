A Jobbik-elnök helyesli, hogy Magyarország kilépett a „kémbankból"

2023. április 15. 17:27

A magyar nemzeti érdekeket szolgálja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 24 óra alatt kiléptette Magyarországot az "orosz kémbankból" - jelentette ki a Jobbik - Konzervatívok elnöke szombaton Budapesten sajtótájékoztatón, értékelve a kormány csütörtökön bejelentett döntését, miszerint Magyarország kilép a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bankból.

Gyöngyösi Márton elmondta: bár óriásplakátokon hirdeti a kormány, hogy a szankciók nem működnek, a maga példáján mégis azt bizonyítja, hogy vannak olyan jól célzott szankciók, amelyek jó hatással vannak Magyarországra is.



"Reméljük, a magyar kormány rászolgál a "drúzsba" díjra és a kilépésen túl a magyar adófizetők pénzét vissza is szerzi onnan, mert magyar tőkével járultak hozzá a bank üzemeltetéséhez" - fogalmazott.



Emlékeztetett arra, hogy ezt a bankot még a szocializmus idején hozták létre a KGST országok finanszírozására, és Magyarország az első Orbán-kormány időszakában már egyszer kilépett, majd a 2010-es években egy újabb Orbán kormány idején visszalépett.



A politikus szerint a szövetségesek bizalmának visszaszerzése érdekében nem elég most kilépni, ezért felsorolta pártja követeléseit. Ezek között említette, hogy Orbán Viktor hozza nyilvánosságra, hogy a 2009-es szentpétervári találkozóján Vlagyimir Putyin orosz elnök "hogyan bírta rá, hogy Putyin-párti politikát folytasson".



Deklarálja a kormány - szólított fel az ellenzéki politikus -, hogy az igazságos béke pártján áll, aminek egyik feltétele, hogy az agresszor Oroszország elhagyja Ukrajna területét.



A követelések között említette azt is, hogy Magyarország minél előbb ratifikálja Svédország NATO-csatlakozását.



Gyöngyösi Márton szerint ha az általa megfogalmazottakat teljesíti a magyar kormány, akkor visszaszerezheti a bizalmat az Európai Unióban és a NATO-ban.



