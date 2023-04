Labdarúgó NB I - Ezúttal hozta a kötelező győzelmet a Fradi

2023. április 15. 21:40

A Ferencváros hazai pályán 3-0-ra nyert a kiesés elkerüléséért küzdő Budapest Honvéd ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában.

A címvédő és listavezető FTC az előző hét tétmérkőzésén nem tudott nyerni, a bajnokságban pedig az előző nyolc fordulóban egy siker mellett négy döntetlen és három vereség volt a mérlege. Sztanyiszlav Csercseszov csapata szombat esti győzelmével visszaállította a hatpontos különbséget - amely kora délután háromra csökkent - a második helyezett Kecskeméttel szemben.



A Honvéd 2019 áprilisában tudta legutóbb legyőzni fővárosi riválisát, amelytől azóta két döntetlen mellett sorozatban tizenegyszer kikapott az NB I-ben vagy a Magyar Kupában.

NB I, 27. forduló:

Ferencvárosi TC-Budapest Honvéd 3-0 (1-0)

------------------------------------------

Groupama Aréna, 11 793 néző, v.: Pintér

gólszerző: R. Mmaee (42.), Marquinhos (72.), Owusu (87.)

sárga lap: Gomis (45+6.)

Ferencváros:

-------------

Dibusz - Pászka, Knoester, Kovacevic, Civic - Sigér, Nguen (Baráth, 80.) - Zachariassen (Gojak, 24.) - Marquinhos (Owusu, 80.), R. Mmaee (Lisztes, 88.), Traoré (Azqui, 88.)

Budapest Honvéd:

----------------

Dúzs (Tujvel, 29.) - Szabó (Klemenz, 70.), Prenga, Capan - Eördögh, Mitrovic, Gomis (Ennin, 61.), Tamás - Kocsis (Keresztes, 61.), Lukic, Domingues (Doka, 62.)

Az első negyedóra meggyőző FTC-fölényben, de gólhelyzet nélkül telt el. A 20. percben - miután Capan kissé meglökte - Zachariassen ütközött estében az ötösön a Honvéd kapusával. Ápolás következett, majd le kellett cserélni a térdét fájlaló támadót, pár perccel később pedig a vendégek hálóőre, Dúzs is cserét kért. A továbbiakban is sok volt a játékmegszakítás, a kisebb sérülés, aztán az FTC egy kirúgást követő labdaszerzés után Traoré szép átadása és Ryan Mmaee pontos kapáslövése nyomán megszerezte a vezetést. A kilenc perc ráadással véget ért első félidőben a Honvéd védekezésben szervezett volt, de támadásban keveset mutatott.



Élénken kezdte a második félidőt a Ferencváros, és több helyzetet ki is alakított. A Honvédnak továbbra sem nagyon futotta erejéből támadások vezetésére. A hazai csapat lényegesen veszélyesebben játszott, a félidő fele után növelte előnyét, ezzel gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést, majd a hajrában még egy gólt lőtt, így megérdemelten nyert.

MTI