Díjkiosztóval zárult a MIRK Kishegyesen

2023. április 16. 10:20

A különféle díjak, serlegek, oklevelek és köszönőlevelek átadásával véget ért a kézimunkázók, kézművesek, képzőművészek és gyűjtők nemzetközi bemutatkozása, az 51. MIRK a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában.

Telecski Elvira, a MIRK elnöke értékelte az idei kiállítást és ismertette a szakzsűri döntését.

A zárórendezvényen nem kevesebb, mint 1530 diplomát, 838 első díjat, 286 második díjat, 96 harmadik díjat és 189 nívódíjat osztottak ki.

A rendezvényt megelőzően menyecskekötő készítési pályázatot hirdettek meg a kézimunkázóknak. Erre 34 alkotás érkezett, közülük hatot nívódíjjal jutalmaztak. Jövőre a téma a drapéria, erre várják a tetszőleges technikával készült alkotásokat. A gyermekrajz-pályázatra érkezett alkotások esetében is megtörtént az eredményhirdetés.

szo-beszed.org

A rendezvény idén is megőrizte a nemzetközi jellegét, hiszen a hazaiak mellett érkeztek kiállítók Magyarországról és Horvátországból is. Kishegyes testvértelepülései Békésszentandrás, Örkény és Kelebia is képviselte magát. Összesen 57 résztvevő csoport mutathatta be munkáit. Telecski Elvira elmondta még, hogy a tájegységi kézimunka témakörében jelentős fejlődés tapasztalható. A hímzés pedig a legnépszerűbb technikák egyike most. Rámutatott arra is, hogy a gyűjtők esetében tapasztalható volt egyfajta hullámvölgy, de vannak arra utaló jelek, hogy fellendülés várható. Azt is hozzátette, hogy a jövő évi rendezvény helyszínéről még nem született döntés.





vajma.info