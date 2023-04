Kirill pátriárka: az ortodox egyház szembeszáll a globális új pogánysággal

2023. április 16. 14:24

Oroszország és az orosz ortodox egyház szembeszáll a globális új pogánysággal - jelentette ki Kirill orosz pátriárka a vasárnapra virradó éjjel a moszkvai a Megváltó Krisztus székesegyházban bemutatott húsvéti liturgiát követő beszédében.

"Ma globális léptékben alakul ki egy új pogányság, amely emberi származékok imádatán alapul - a haladás, a tudomány, a technológia imádatán. Nem az egyik, a másik és a harmadik dolog tiszteletéről beszélek, hanem az istenítésükről (...) Mi legyen az Orosz Ortodox Egyház válasza, és Oroszország válasza? Az, amit már most is adunk: nem értünk egyet az emberi civilizációnak ezzel az irányával!" - mondta a pátriárka.



Hozzátette, hogy Oroszországnak minden joga megvan az egyet nem értéshez, mert, mint mondta, "abban az országban éltünk, amely a történelemben elsőként deklarálta, hogy az ateizmus az ideológiája... és tudjuk, mi lett a vége".



Putyin elnök az orosz lakossághoz intézett húsvéti üzenetében méltatta az orosz ortodox egyháznak és más keresztény felekezeteknek a történelmi és kulturális örökség megőrzése, a kulcsfontosságú társadalmi problémák megoldása, a család intézményének megerősítése, a fiatalok nevelése, a vallások és nemzetek közötti kapcsolatok harmonizálása érdekében tett erőfeszítéseit.



"Az egyház mindig is együtt élt a néppel, osztozott vele örömben-nehézségben. És ma, a súlyos kihívások körülményei között aktívan részt vesz az irgalmasság és a szeretet ügyeiben, segít az embereknek abban, hogy szilárd lelki alapokra találjanak" - írta Putyin.



MTI