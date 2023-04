A délutáni órákban szórványos jelleggel záporok, zivatarok képződhetnek

2023. április 17. 07:46

Keddig még többfelé kell záporra, zivatarra számítani, majd a hét második felére fokozatosan megszűnik a csapadéktevékenység. A hőmérséklet a következő szűk egy hétben érdemben nem változik.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett a legtöbb helyen több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Délelőtt még csak kevés helyen valószínű csapadék, majd a déli, délutáni órákban szórványos jelleggel záporok, zivatarok képződhetnek. Az északias szél már nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik, nyugaton egy-egy viharos lökés is előfordulhat. Záporok, zivatarok környezetében is lehetnek viharos erejű széllökések. A csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

met.hu