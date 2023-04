A Felvidék az összes elavult MiG-29-es vadászgépét kiselejtezte

2023. április 17. 11:43

Szlovákia már az összes - szám szerint 13 - MiG 29-es vadászgépét átszállította Ukrajnába - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a szlovák védelmi minisztérium közlésére hivatkozva hétfőn.

Eduard Heger kormányfőnek egy tavaly decemberi bizalmi szavazáson megbukott kabinetje, amely azóta ügyvezetőként kormányoz, egy hónapja, online ülésén döntött arról, hogy Szlovákia - teljes készletét - 13 darab MiG 29-es vadászgépet, illetve egy Kub légvédelmi rendszert ad át Ukrajnának. A szlovák fegyverzet átadásának előzménye, hogy Eduard Heger a február eleji brüsszeli EU-csúcson Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott találkozója során ígéretet tett arra, hogy Szlovákia átadja MiG 29-es vadászgépeit Ukrajnának.



A szlovák szaktárca három hete számolt be arról, hogy Ukrajnába szállították az odaígért vadászgépek közül az első négy darabot. Akkor arról tájékoztattak, hogy a vadászgépek átszállítását ukrán pilóták valósították meg a szlovák légierő segítségével. Ezúttal az ügyvezető szlovák védelmi miniszter, Jaroslav Nad azt mondta: a vadászgépek átszállítása "tekintettel a legnagyobb biztonságra" földi úton történt.



A vadászgépek átadásáról márciusban hozott döntés ellen több szlovák ellenzéki párt is tiltakozott, köztük a pozsonyi parlament legerősebb ellenzéki pártja, az Ukrajnának történő szlovák fegyverszállítást elutasító Irány (Smer-SD) is, amelynek elnöke, Robert Fico akkor bejelentette: büntető feljelentést tesznek az ügyben a főügyészségen hivatali jogkörrel való visszaélés miatt.



Szlovákia légterének védelmét - korábbi kormányközlések szerint - ideiglenesen, nemzetközi megállapodások alapján, szomszédos országok látják el.



Szlovákia 2018-ban, Peter Pellegrini kormánya idején döntött arról, hogy az ország 14 darab F-16 Block 70/72 típusú amerikai vadászgépet vásárol MiG-29-es típusú, szovjet gyártmányú vadászgépeinek felváltására. Az akkor közzétett adatok arról szóltak, hogy a 14 amerikai gépért, a pilóták kiképzéséért, a gépekhez tartozó munícióért, valamint logisztikai költségként a következő években 1,589 milliárd eurót fizetnek majd, ez a legmagasabb összeg, amit Szlovákia eddigi történetében a légierő modernizálására jóváhagytak.



Az öt évvel ezelőtt bejelentett döntést megelőzően a szlovák kormányzat svéd JAS-39 C/D Gripen típusú gépek megvásárlásának lehetőségével is számolt. A svéd gépek első darabjainak leszállítását 2019-re, az amerikai Lockheed Martin által gyártott repülőgépek első darabjait leghamarabb 2022-re ígérték. Ez utóbbi megrendelés teljesítésére hivatalos közlések szerint mind ez idáig nem került sor.



MTI