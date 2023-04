A 400 éves Mikó-vár Csíkszeredában

2023. április 17. 16:04

Rendezvénysorozattal ünneplik a Mikó-vár 400 éves fennállását a székelyföldi Csíkszeredában, a programok a hétvégén, április 22-23-án kezdődnek és jövő áprilisban érnek véget - közölték a szervezők hétfőn sajtótájékoztatón, Csíkszeredában.

A Csíki Székely Múzeum és a székelyföldi város önkormányzata a rendezvénysorozattal arra emlékeztet, hogy a csíkszomlyói kegytemplom mellett a város másik fontos műemlék épülete április 26-án lesz 400 éves. Az építés kezdetét egy, a ferences kolostor könyvtárában talált bejegyzés bizonyítja - hangzott el a Mikó-vár vártörténeti kiállításának fegyvertermében tartott sajtótájékoztatón.



Korodi Attila polgármester online bejelentkezésében emlékeztetett: sokrétű programsorozattal ünneplik a jeles évfordulót, az emlékév április 22-én kezdődik és jövő áprilisban zárul.



Sógor Enikő alpolgármester közölte: a műemlék épület a múltban a lakosságot védte, napjainkban "a kultúrát, a csíki székely örökséget védi". Nyitott intézményként a várudvar kulturális rendezvények helyszíne, mint a Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál vagy a Csíkszeredai Régizene-fesztivál.



Szabó E. István történész-muzeológus, a programsorozat koordinátora szerint szombaton a várudvaron bőrdíszműves- és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várják a látogatókat. A várban vonósnégyes-hangverseny és kerekasztal-beszélgetés lesz, de Nagy István festőművész kiállítását, a vártörténeti, illetve a várostörténeti kiállítást is rendhagyó tárlatvezetéssel lehet megnézni. A középkori fegyverekről és a székely határőrségről hallhatnak előadást az érdeklődők, este a Szintaxis zenekar koncertezik.



Vasárnap íjászbemutató lesz, a magyar hímzés történetéről mesél Kissné Portik Irén néprajzkutató, valamint a reneszánsz hímzéssel és erőlevessel ismerkedhetnek a résztvevők.



Elhangzott, hogy a következő hónapokban is lesznek a vár történetének szentelt programok, tudományos és ismeretterjesztő előadások, és átfogó kötetet is megjelentetnek a Mikó-várról. A jubileum alkalmából felújítják a vártörténeti kiállítást, melyet 2024 januárjában nyitnak meg újra. Jövőre egy bronzmakettet is készítenek a vártérről.



A tervek szerint októberben a Tündérkert filmsorozat stábjának néhány tagja is bemutatkozik Csíkszeredában.



A Mikó 400 néven futó, folyamatosan bővülő programoksorozatról a Csíki Székely Múzeum honlapján (csikimuzeum.ro) és közösségi oldalán lehet tájékozódni.



A csíkszeredai Mikó-vár késő reneszánsz kori, szabályos alaprajzú ó-olaszbástyás várkastély. Építését 1623 tavaszán kezdték el, tíz évvel azután, hogy tulajdonosa, Hidvégi Mikó Ferenc (1585-1635) Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főkapitánya lett.



MTI