Szórványosan valószínűek záporok, délen egy-egy zivatarra is van esély

2023. április 17. 16:32

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: erősen vagy közepesen felhős idő valószínű kedden is rövidebb-hosszabb napos időszakokkal. Hétfő estig még több helyen valószínű zápor, zivatar, utóbbiak éjszaka fokozatosan megszűnnek, de záporok még hajnalban is lehetnek elszórtan. Kedden is szórványosan valószínűek záporok, délen egy-egy zivatarra is van esély, de az ország északi felén kora délutántól kezdve már nem valószínű csapadék. Az északi, északkeleti szél élénk, a nyugati megyékben és az északkeleti harmadban időnként erős lesz.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 14 és 20 fok között alakul.

MTI