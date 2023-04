Egyetlen székelyföldi helyszín az EP petíciós bizottságának programjában

2023. április 17. 20:46

Egyetlen székelyföldi helyszín, a Sepsiszentgyörgy melletti Sugásfürdő szerepel az Európai Parlament Petíciós Bizottságának (PETI) májusi, romániai programjában, ahol a medvekérdésről tájékozódik a küldöttség; a Hargita megyei helyszíneket nem hagyták jóvá.

A bizottság május 15-18. közötti romániai programját hétfőn közleményben ismertette a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). A háromnapos látogatás menetrendjében egyedüli székelyföldi helyszínként a Kovászna megyei Sugásfürdő szerepel.



"Sajnálom, hogy az általa javasolt programot, amely több székelyföldi helyszínt tartalmazott - köztük Hargita megyei településeket is - nem fogadták el Brüsszelben a parlamenti pártok" - idézi a közlemény Tánczos Barna romániai környezetvédelmi minisztert, aki szerint most a sepsiszentgyörgyi helyszínen kell "minél teljesebb képet" adni a teljes régió helyzetéről.



Az RMDSZ Hargita megyei minisztere ezzel a megye tanácselnökének, Borbolyt Csabának a pénteki bejelentésére reagált, aki kifogásolva, hogy nem szerepel Hargita megyei helyszín a programban, levélben kérte a bizottságot: látogasson el a legtöbb medvét és medvekárt jegyző romániai megyébe is.



Tánczos Barna szerint a látogatás jó alkalom az erdők és nagyvadak kezelésére hozott bukaresti intézkedések bemutatására. Számos előrelépés történt, miután az elmúlt két és fél évben prioritásként kezelték a területet - mondta a miniszter az azonnali beavatkozás lehetőségét és a villanypásztor beszerzéséhez nyújtott támogatást említve. Idén nemzetközi konferenciát is szerveznek a medvekérdésről, erre visszavárják a PETI képviselőit - tette hozzá.



Az EP-bizottság Bukarestben kezdi meg munkalátogatását, ahol a környezetvédelmi tárca képviselői mellett a környezetvédelmi ügynökség, az erdőőrség, az erdészet (Romsilva) és a rendvédelmi szervek képviselőivel is találkozik - közölték. Az uniós parlamenti testület tagjai a szintén tag Vincze Loránt javaslatára érkeznek Romániába a medvekárokról tájékozódni.



A látogatás során az illegális fakitermelés kapcsán benyújtott Szucsáva megyei petíciókat is a helyszínen vizsgálják. Az EP-képviselő szerint a küldöttek helyi vezetőkkel, szakértőkkel, civil szervezetek képviselőivel, gazdákkal is találkoznak. "Fontos, hogy Bukarest es Szucsáva megye mellett Székelyföldre is ellátogatnak, ahol a kompromisszumos döntés értelmében Sepsiszentgyörgyön és a hozzá tartozó Sugásfürdőn egyeztetünk majd a medveproblémáról" - idézi a közlemény Vincze Lorántot, aki hozzáteszi: igyekszik folyamatosan napirenden tartani az EP-ben a romániai medvekérdést.



A közleményben Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke hangsúlyozza: Sugásfürdő "aktuális helyszín", az üdülőtelepen egy futónak majdnem az életét vette a nagyvad.



Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök a múlt heti szovátai medvetámadást idézi fel, rámutatva, hogy a Felső-Maros mente is "problémás terület". Fontos, hogy az uniós döntéshozók is megismerjék a problémát - teszi hozzá.



A PETI romániai látogatásának egyik oka a Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök által a medvekérdés kapcsán 2019-ben benyújtott petíció, melyhez Kovászna, Maros és Brassó megye elöljárói is csatlakoztak. Ezt már tárgyalta, de nem zárta le a bizottság, hanem az ügyben hozott bukaresti intézkedéseket is nyomon követi.



MTI