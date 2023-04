Adatkiszivárgási botrány – az USA felülvizsgál

2023. április 18. 00:04

Az amerikai kormányzati ügynökségek egészét érintve felülvizsgálják a minősített dokumentumokhoz való hozzáférési engedélyeket és azok megadását - közölte a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője hétfőn az adatkiszivárogtatási üggyel kapcsolatban.

John Kirby újságíróknak tartott online tájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a védelmi minisztérium már szűkítette azok körét, akik hozzáférnek bizonyos minősített dokumentumokhoz a Pentagon keretein belül. Hozzátette, hogy "a hírszerző közösség és különösen a védelmi minisztérium" széles körben átnézi a hozzáféréseket, valamint a felhatalmazási eljárásokat, a munkát az amerikai hírszerzés igazgatója (Director of National Intelligence) irányítja. A kormányzati ügynökségeken átívelő munkáról van szó - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy nemcsak az eset nemzetbiztonsági kapcsolódásairól van szó, hanem a biztonsági eljárásokról és előírásokról is.



A nyilvánosságra került dokumentumok teljes körének áttekintése még zajlik - közölte a fehér házi illetékes, és azt is megjegyezte: attól még, hogy nyilvánosságra kerültek a közösségi médiában, illetve a sajtó beszámolt róluk, minősített dokumentumok maradnak, így érvényesek rájuk az ilyen iratokra vonatkozó szabályok.



Azt is elmondta, egyelőre egyáltalán nem tudják a választ arra a kérdésre, hogy a dokumentumokat kiszivárogtató és letartóztatott 21 éves Jack Teixera egyedül cselekedett-e. John Kirby megismételte, hogy az igazságügyi minisztérium hatáskörében zajlik a bűnügyi eljárás, és a következtetéseket azután lehet majd levonni.



A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője a tájékoztatón arról is beszámolt, hogy az amerikai kormányzat azonnali tűzszünetre szólítja fel a Szudánban egymással szembenálló feleket, és erről személyesen tájékoztatták az afrikai országban súlyosbodó konfliktus részeseit.

MTI