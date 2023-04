Új erdélyi magyar párt

2023. április 18. 11:01

Magyar Polgári Erő (MPE) néven új erdélyi magyar párt megalapítását jelentette be az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében Kulcsár-Terza József romániai parlamenti képviselő.

A magát a - 15 éve alakult, tavaly az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP) egyesült és az Erdélyi Magyar Szövetségbe (EMSZ) beolvadt - Magyar Polgári Párt (MPP) "szellemi jogutódjaként" meghatározó párt bejegyzését március 15-én hagyta jóvá a bukaresti törvényszék. A döntés március 28-án jogerőssé vált, és az MPE-t a politikai pártok jegyzékébe iktatták - tudatta az új pártot egyelőre ügyvivő elnökként vezető parlamenti képviselő.



Az MPE alapítását szerinte olyan - a közlemény által meg nem nevezett - "aktív közéleti szereplők" kezdeményezték, akik az eddig kialakult politikai struktúrákat nem tekintik megfelelőnek tevékenységükhöz.



"Olyan politikai szervezetet hoztunk létre, amely figyelembe veszi az Európában zajló eseményeket, a magyar kormány nemzetpolitikai törekvéseit és a magukra hagyott vagy kirekesztett nemzeti gondolkodású polgárok igényét, valamint a +helye és ideje van a versenynek, és helye és ideje van az együttműködésnek+ alapelvét" - olvasható a "Magyar Polgári Erő alapító tagjai" és Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki szervezetének egykori vezetője által aláírt közleményben.



A dokumentum szerint az MPP képviselői tették az autonómia ügyét "közbeszéd témájává" Romániában azáltal, hogy kétszer is a parlament elé terjesztették a Székelyföld autonómia-statútumának törvénytervezetét. A törvénykezdeményezést a bukaresti törvényhozás mindkét alkalommal elvetette. Az MPE alapítói azt is tudatták, hogy készülnek a 2024-es romániai választásokra.



A pártalapításról beszámoló Krónika erdélyi hírportál felidézte: a sepsiszentgyörgyi Kulcsár-Terza József 2016-ban szerzett először parlamenti képviselői mandátumot a bukaresti törvényhozásban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az MPP között született együttműködési megállapodás alapján. A 2020-as parlamenti megmérettetésen az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség közötti egyezség nyomán ismét mandátumhoz jutott, a nemrég az EMSZ elnökévé választott Zakariás Zoltánnal együtt.



A bukaresti törvényszék honlapján fellelhető - a Krónika által közölt - adatok szerint az új párt alapító tagjai között szerepel még Mezei László György, Kurtuly István és Incze Lajos András. A párt központi székhelyét Szatmárnémetiben jegyezték be, jele pedig egy stilizált láng.



A kolozsvári Maszol.ro hírportál, amely "Az ellenzék ellenzéke - új pártot hoztak létre az EMNP és az MPP fúziójával egyet nem értők" címmel tudósított a pártalapításról, azt írta, hogy Kulcsár-Terza József a legutóbbi választások előtt egy évvel, 2019 decemberében az MPP-n belüli villongások eredményeként a pártból kizárt, vagy a párton belül perifériára szorult politikusokkal együtt megalapította az Erdélyi Polgári Mozgalmat, majd miután a pártvezetéssel kiegyezett, és biztosítékot kapott arra, hogy újból jelölt lehet, elhatárolódott a maga által alapított szerveződéstől.



"Jelenleg tehát az RMDSZ képviselőházi frakciójának tagja a szövetség tulajdonképpeni ellenzékének tekinthető EMSZ elnöke, Zakariás Zoltán, és az ellenzék ellenzékének, az MPE ügyvivő elnöke, Kulcsár-Terza József" - mutatott rá tudósításában a kolozsvári portál.

MTI