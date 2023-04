Müncheni tenisztorna - Fucsovics két meccslabdáról fordított, győzött

2023. április 18. 14:16

Fucsovics Márton két mérkőzéslabdát hárítva bejutott a második fordulóba a Münchenben zajló 563 ezer euró (220 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.

A világranglistán 75. játékosra a nyitókörben könnyűnek ígérkező feladat várt, mivel a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő Max Hans Rehberg állt a háló túloldalán, aki a 412. helyet foglalja el. A 19 esztendős ellenfél még csak a harmadik ATP-főtáblás mérkőzésére készült, és az eddigi kettőt elvesztette.

Első találkozójukon - amelyre mindössze kilenc fokban került sor - a magyar Davis Kupa-válogatott vezére 3:3-nál váratlanul elvesztette az adogatását, majd a német a harmadik szettlabdáját értékesítve játszmaelőnybe került. A folytatásban a pihenők alatt kabátot is húzó nyíregyházi játékos nem tudott élni első bréklabdáival, ráadásul elvesztette a szerváját 1:1-nél, majd dupla brékhátrányba került (1:4). Az élete meccsét játszó Rehberg alig rontott, miközben Fucsovics - akárcsak legutóbb Monte-Carlóban - küszködött az adogatásaival, de 5:5-nél így is utolérte ellenfelét. A szettet lezáró rövidítésben aztán két meccslabdát is hárított, majd első játszmalabdájátértékesítve, két óra elteltével kiegyenlített.

Az utolsó felvonásra a hazai kedvenc már kissé elfáradt, egyre többet hibázott, miközben Fucsovics stabilizálta a játékát, és végül 2 óra 40 perc alatt nyert.



A nyolcaddöntőben jóval nagyobb kihívás vár rá, mivel az ATP-rangsorban tizedik amerikai Taylor Fritz lesz az ellenfele, akitől egy hónapja kikapott Indian Wellsben.

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Fucsovics Márton-Max Hans Rehberg (német) 4:6, 7:6 (8-6), 6:3

MTI