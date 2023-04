Gomolyosodik a felhőzet, a legtöbb helyen több órára kisüt a nap

2023. április 18. 17:08

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: északkelet felől tovább vékonyodik, szakadozik a felhőzet, egyre inkább az ország délnyugati harmadában valószínű eső, zápor, néhol zivatar, amelyek az esti órákban mindenütt megszűnnek, és eközben ott is szakadozik, helyenként csökken a felhőtakaró.



Szerdán gomolyosodik a felhőzet, a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, de a Dunántúl északnyugati részein, illetve a Duna-Tisza közén időszakosan több felhő is lehet. Helyenként, valamivel nagyobb eséllyel az utóbbi vidéken zápor, néhol zivatar is kialakulhat.



Az északias szél napközben több helyen lesz élénk, kedden az Alpokalján és az északkeleti harmadban egy-egy erős lökés is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 fok között valószínű.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 13 és 19 fok között alakul, de a Dunántúl északnyugati felhősebb részein kissé hűvösebb lehet

MTI