Egyetértési nyilatkozatot írt alá Magyarország és Dél-Korea

2023. április 18. 18:01

Magyarország a munkaintenzívből a tudásintenzív gazdaság irányába szeretne elmozdulni és ebben számít Dél-Koreára - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, miután egyetértési nyilatkozatot írt alá Jungdzsin Dzsang, a dél-koreai Kereskedelmi, Ipari és Energia Minisztérium miniszterhelyettesével kereskedelmi és beruházásösztönzési együttműködésről kedden Budapesten.

Az államtitkár kiemelte: Dél-Korea Magyarország egyik legfontosabb külgazdasági partnerévé vált az elmúlt években, több évben is megszerezte a Magyarország legnagyobb külföldi befektetője címet.



Hozzátette: az autóipar és elektronikai ipar mellett Magyarország más szektorokból érkező befektetőket is szívesen lát. Kiemelte az orvostudományt és a biotechnológiát, amelyekben Magyarország értékes tudással rendelkezik.



Magyarország és Dél-Korea a két ország felsőoktatási intézményei közötti kapcsolat elmélyítésére törekszik - mondta, megemlítve, hogy mintegy ezer dél-koreai diák tanul Magyarországon, elsősorban orvosi egyetemeken.



Magyar Levente hangsúlyozta: a kormány azon dolgozik, hogy a Magyarországon már ipari bázissal működő dél-koreai cégek magasabb hozzáadott értékű termelést hozzanak létre itt.



Jungdzsin Dzsang kiemelte: Dél-Korea számára Magyarország nagy jelentőséggel bír, ezt mutatja az is, hogy a kelet-közép-európai országok közül elsőként vele vette fel a diplomáciai kapcsolatot. A két ország 2021-ben emelte stratégiai szintre gazdasági kapcsolatait.



Emlékeztetett: a Korean Airlines tavaly októberben jelentette be, hogy közvetlen járatot indított Szöul és Budapest között.



A kedden aláírt megállapodással a két ország közötti együttműködést szeretnék kiterjeszteni az autóipari és elektronikai területekről a biotechnológia és gyógyszeripar területeire is - mondta, hozzátéve, hogy van még tér a kapcsolatok mélyítésére.



MTI