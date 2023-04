Európának nincs stratégiai önállósága – mutatott rá Meloni

2023. április 18. 18:05

Európa olyan problémákra kezd ráébredni, amelyekért nemrég egyeseket még veszélyes szuverenistaként ítéltek meg - jelentette ki Giorgia Meloni miniszterelnök, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali párt elnöke kedden Milánóban.

Meloni leszögezte, Olaszországban egyre több embert kell eltartani, és egyre kevesebb azoknak a száma, akik dolgoznak.



"A problémát többféleképpen lehet megoldani, és a kormány nem kizárólag migránsokban gondolkodik, hanem abban a nagy kiaknázatlan tartalékban, amelyet a női munkaerő képvisel, és a születések számának ösztönzésében" - mondta Meloni.



Giorgia Meloni hozzátette, kormánya a demográfiai növekedésre helyezi a hangsúlyt olyan családtámogatási politikával, amely a születéseket ösztönzi. Úgy vélte, komoly veszélyt képvisel az ország gazdasági és társadalmi fennmaradására nézve, hogy korábban nem fektettek be a népességszám emelésébe.



A miniszterelnök a milánói vásártéren zajló bútoripari kiállításon és vásáron nyilatkozott. Nemzeti kiválóságnak nevezte a bútoripari ágazatot, hangsúlyozva, hogy kormánya elsőrendűnek tartja a nemzeti termékek védelmét. Megjegyezte: állami segélyekből élők helyett szakképzett munkaerőre van szükség.



Kifejtette, az Európában aktuális témákat a nemzeti érdekek védelmével kell összeegyeztetni, és a jelenlegi olasz kormány ezt kívánja megvalósítani a lehető legjobban.



"A nemzeti érdekek védelme Európa stratégiai fontosságú autonómiájának erősítését is jelenti" - mondta Giorgia Meloni.



Hozzátette, Európa igazi problémáját ma, amire Európa most kezd ráébredni, éppen a stratégiai önállóság hiánya jelenti.



"Arra ébredtünk, hogy nem vagyunk többé urai sorsunknak. Ma szembesülünk ezzel, és most nyílt vita zajlik róla, miközben ha ugyanezt néhány évvel ezelőtt valaki felvetette, veszélyes szuverenistának nyilvánították"- hangoztatta Giorgia Meloni.



MTI