A kisebbségvédelmet be kell építeni az uniós jogrendbe

2023. április 18. 18:19

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Az Európa Tanács által elfogadott Kisebbségvédelmi Keretegyezményt és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját be kell építeni az európai uniós (EU) jogrendbe - szögezte le Vincze Loránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) európai parlamenti (EP-) képviselője az Európai Unió és az Európa Tanács (ET) közötti együttműködésről szóló, az MTI-hez kedden eljuttatott jelentésében.

Vincze Loránt, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén is bemutatott jelentésében kiemelte, a strasbourgi székhelyű, 46 tagot számláló Európa Tanács által kidolgozott és nyomon követett kisebbségvédelmi jogi eszközök jelenleg is a világ legátfogóbb, jogilag kötelező erejű eszközei.



Noha az EU az uniós csatlakozási feltételek között fontos elemként tartja számon a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény végrehajtását, ez nem elégséges - közölte. Az Európai Uniónak a jogállamiság és az alapvető jogok EU-n belüli nyomon követésének részévé kell tennie a kisebbségek védelmét, ami azt jelenti, hogy nem csak a csatlakozás előtt, de az után is követni kell az abban foglaltak betartását - hangsúlyozta.



"Szükség van az Európai Unió és az Európa Tanács közötti szorosabb együttműködésre. Fontos, hogy a kisebbségek kultúrájának és nyelvének védelme közös érték legyen" - fogalmazott.



A szöveg részleteit ismertetve Vincze Loránt közölte: a jelentés elfogadásával az EP ismételten arra ösztönzi az Európai Uniót, hogy csatlakozzon a Kisebbségi Keretegyezményhez és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájához, valamint szorosabb jogi kapcsolatokat szorgalmaz az EU és az ET között a kisebbségi jogok területén. Aláhúzta: erősíti az EU hitelességét a csatlakozási folyamat során, ha a jogállamiság és az alapvető jogok unión belüli nyomon követésének részévé teszi a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény normáit. A javaslat továbbá kéri a két intézmény között megszilárdult stratégiai partnerség formalizálását, a 2007-es együttműködési egyezmény felülvizsgálatát és parlamentközi küldöttség létrehozását az EP és az ET parlamenti közgyűlése között - tájékozatott az EP-képviselő.



Az EU és az ET együttműködéséről szóló jelentést az Európai Parlament alkotmányügyi bizottsága (AFCO) február végén tartott ülésén ellenszavazat nélkül fogadta el. Kedden az EP plénuma is megszavazta, 494 támogató vokssal, 76 ellenszavazattal, 76 tartózkodás mellett.



Az elfogadott szöveg hangsúlyozza az együttműködés jelentőségét a kisebbségi kultúrák előmozdításában és védelmében. Kiemeli a regionális és kisebbségi nyelvek használata biztosításának fontosságát a magán- és közéletben egyaránt, illetve e nyelvek továbbadási lehetőségének szavatolását, a különböző szintű oktatásukat, beleértve annak elmélyítését is.



Hangsúlyozza továbbá, hogy az Európa Tanács fontos partner az EU bővítési folyamatában, mivel az EU-val együttműködve támogatja a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokat a csatlakozáshoz szükséges reformok végrehajtásában. Az érintett országokat segíti a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat, a kisebbségek tiszteletben tartását és védelmét szavatoló intézmények stabilitására vonatkozó kritériumok teljesítésében, és nyomon követi az e területeken elért eredményeket.



A bővítés terén az EU és az Európa Tanács között folytatott együttműködést még jobban meg kell erősíteni, hogy formálisabbá, strukturáltabbá és szisztematikusabbá váljon - szögezi le az elfogadott dokumentum.



Trócsányi László, a Fidesz EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: úgy az Európai Uniónak, mint az Európa Tanácsnak fontos szerepe van Európában. Azonban - mint írta - sajnálatos, hogy az unió szerepvállalása az őshonos nemzeti kisebbségek védelme terén nem értékelhető. Szavai szerint ezt az Európai Bizottságnak a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozók védelmének javítását, valamint az unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítését célzó Minority Safepack nevű európai polgári kezdeményezésre adott "cinikus válasza" is bizonyítja. Holott - emelte ki - az alapítószerződések a nemzeti kisebbségek védelmét az unió feladatává is teszik.



"Fontosnak tartjuk, hogy az Európai Unió bebizonyítsa, a szerződések rendelkezéseit nem szelektív módon, kénye-kedve szerint értelmezi, hanem védelmezője tud lenni a nemzeti kisebbségek jogainak" - fogalmazott.



Trócsányi László sajnálatosnak nevezte, hogy az elfogadott szöveg felszólítja az Európai Unió Tanácsát a nemi alapú erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló isztambuli egyezmény jóváhagyására, melyhez még több tagállam nem csatlakozott.



"Nem helyes, hogy az unió ilyen módon próbál nyomást gyakorolni a tagállamokra, az egyezmény ratifikációjáról való döntés ugyanis nemzeti hatáskörbe tartozik, így a jelentés ebben a formában nem támogatható" - tette hozzá a fideszes politikus.

