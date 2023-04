Futball – Az Európa-klasszis Nagy Zsolt szeptemberben térhet vissza a pályára

2023. április 18. 21:54

Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia 13-szoros magyar válogatott labdarúgója abban reménykedik, hogy szeptemberben már visszatérhet a pályára.

A 29 éves védő a közmédia megkeresésére elmondta, hogy tavaly két hónap után, műtét nélkül sikerült visszatérnie a pályára részleges belső oldalszalag-szakadása után, ám februárban az Újpest elleni Magyar Kupa-nyolcaddöntő hosszabbításában letapadt a lába, és ismét térdsérülést szenvedett. A felcsútiak játékosa hat héttel az eset után csatlakozott újra a csapathoz, de a labdás gyakorlatoknál instabilnak érezte a térdét, ezért további vizsgálatok után az operáció mellett döntött, amelyre pénteken került sor.



"Két hétig nem léphetek rá a műtött lábamra, és nem is hajlíthatom a térdemet, hogy ez a pótolt szalag beépüljön teljesen. Utána kezdődnek majd a rehabilitációs folyamatok" - mondta Nagy Zsolt, aki azt is hozzátette, várhatóan három-három és fél hónap kihagyás vár rá, és ha minden jól megy, akkor szeptember környékén térhet vissza.



"Talán most pár hétig nem tudok ott lenni a közösségben, de minden nap beszélek a társakkal telefonon" - emelte ki Nagy Zsolt, aki a hazai bajnokságban hullámzónak értékelte klubja teljesítményét, ennek ellenére úgy fogalmazott: "bízom a srácokban és abban, hogy a bajnokság végén oda tudunk érni a dobogóra."



A Puskás Akadémia futballistája arra is kitért, hogy Marco Rossit is bevonta sérülése fejleményeibe, és bár a szövetségi kapitány nehezen fogadta a döntést, mégis támogatta őt a műtéttel kapcsolatban.



Nagy Zsolt így biztosan kihagyja június 17-én a Montenegró, majd három nappal később a Litvánia elleni Eb-selejtezőt. A játékos azt is megemlítette, hogy a válogatott meghívóhoz előbb klubcsapatában kell majd bizonyítania.



MTI