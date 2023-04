Menekülnek állásukból önkormányzati tisztviselők Hódmezővásárhelyt

2023. április 18. 22:06

Újabb városi vezető távozott Hódmezővásárhelyen, lemondott posztjáról Joó Anikó aljegyző, aki csupán március 17-e óta töltötte be posztját - közölte a polgármesteri hivatal a közösségi oldalán kedden.

A közlemény szerint az aljegyző - élve a próbaidő adta jogi lehetőségeivel - megszüntette munkaviszonyát a polgármesteri hivatallal.



Joó Anikó februártól dolgozott jogi irodavezetőként a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatalban, március 17-én nevezték ki aljegyzővé, majd április 11-től jegyzői jogkörben járt el.



A polgármesteri hivatal közölte azt is: aláírták a munkaszerződést az új jogi irodavezetővel, aki május 4-én kezdi meg tevékenységét. A jegyzői állásra kiírt pályázat határideje április 30-án zárul.



A korábbi jegyző, Karsai Éva február 10-én mondott le, felmentési ideje április 9-én fejeződött be. Ő tavaly július 1-jétől töltötte be a jegyzői posztot. A feladatot azonban már év eleje óta aljegyzőként ellátta, mivel a korábbi jegyző, Tatár Zoltán február 22-én lemondott.



A hódmezővásárhelyi városvezetésből január 20-i hatállyal távozott Szabó János alpolgármester, aki mintegy másfél éven át közgyűlésen kívüli tagként látta el feladatát.



Február 9-én lemondott tisztségéről Kis Andrea (MSZP) alpolgármester is. Az ő leváltását a polgármesteri hivatalban és a hódmezővásárhelyi politikai közösségben régóta fennálló feszültség miatt tavaly áprilisban kezdeményezte Márki-Zay Péter (MMM-Tiszta Vásárhelyért Egyesület) polgármester, de indítványa nem kapta meg a szükséges minősített többséget a közgyűlésben. Ezt követően a polgármester elvonta Kis Andrea feladatköreit.

MTI