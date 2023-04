BL – A Real Madrid oda-vissza kettő-nullra verte a Chelsea-t

2023. április 18. 23:10

A Real Madrid 2-0-ra győzött a Chelsea ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, s így 4-0-s összesítéssel jutott a legjobb négy közé.

Kétgólos hátrányt kellett volna ledolgoznia a Chelsea-nek a Real Madrid ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, mégis az angol kezdő láttán azt a kérdést tehettük fel magunknak, ki fog gólt lőni? Hiszen Frank Lampard együttesében sem Joao Félix, sem Mihajlo Mudrik sem pedig Raheem Sterling nem kezdett, azonban az első félidőben mégis a hazai együttesnek voltak veszélyesebb helyzetei. Rögtön a tizedik percben N’Golo Kanté került ziccerbe és hiába lőhetett üresen, a kaput sem tudta eltalálni. Bő negyedórával később a Real Madridnak is volt lehetősége a gólszerzésre – és alighanem ezzel a párharc lezárására is –, de Rodrygo kísérlete a kapufán csattant. Ezt követően a Királyi Gárda előtt nyíltak újabb helyzetek, Modric majd Vinícius Júnior is célba vette Kepa kapuját, de a meccs legnagyobb ziccere mégis Cucurella előtt nyílt, ám a korábbi Chelsea-kapus, Courtois kifogott rajta.

A második félidőt is Lampard csapata kezdte veszélyesebben, újfent Kantéé volt a játékrész első lehetősége, ám ezúttal a védőkbe lőtte a labdát. Hat perccel később pedig már Rodrygo szaladt el a szélen és a centerézésre még nem volt érkező ember, de a visszatett labdát már ő kapta meg, az ötösön belül még át is tudta venni, majd a kapuba lőtt, amivel gyakorlatilag szerte is foszlatta a Chelsea reményeit. A brazil támadó 30 gólt szerzett már a Real Madrid csapatában, s ebből 14 találatot a Bajnokok Ligájában, ami azt jelenti, hogy a találatai 47%-át a BL-ben jegyezte. A 67. percben alaposan belenyúlt a meccsbe a londoniak edzője, egyszere küldte a pályára Sterlinget, Mudrikot és Joao Félixet is, nagy kérdés hármójuk közül miért nem kezdett egyik sem.

Azonban a friss támadótrió sem hozott új lendületet a hazaiak támadójátékába, a 80. percben pedig végleg lezárt – ha ekkor volt még – minden nyitott kérdést a Királyi Gárda, Vinícius Júnior tette vissza a tizenhatoson belülre érkező Valverdének a labdát, aki játszi könnyedséggel tört be a védők között majd a bántóan üresen tartózkodó Rodrygo elé tálalt, aki bekísérhette a labdát a kapuba. A Real Madrid így 2-0-ra győzött Londonban is és 4-0-s összesítéssel jutott tovább a BL elődöntőjébe, immáron sorozatban zsinórban harmadjára.

A másik keddi negyeddöntőn az AC Milan 1-1-es döntetlent játszott a Napolival, s így 2-1-es összesítéssel, tizenhat év után újra bejutott a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé.

A legjobb négy között majd a Bayern München-Manchester City párharc győztese lesz a spanyol gigász ellenfele, a meccset szerda este 20:15-ös felvezetéssel az M4 Sporton és az m4sport.hu-n lehet majd élőben figyelemmel követni.

Kovács Máté

m4sport.hu