A dollárbaloldalnak fel kell hagynia a fejlesztések hátráltatásával

2023. április 19. 00:01

Brüsszelnek és a dollárbaloldalnak fel kell hagynia az energiatárolási fejlesztések hátráltatásával - hívta fel a figyelmet keddi sajtóközleményében Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Az energiatárolásról szóló plenáris vitával kapcsolatban a képviselő hangsúlyozta: "az elhibázott szankciós politika miatt kialakult energiaválság mérséklésében kulcsszerepet töltöttek be a gáztárolók. A jövő villamosenergia-piaca pedig elképzelhetetlen nagy áramtárolási fejlesztések nélkül. Brüsszelnek és a baloldalnak ezért azonnal fel kell hagynia az ezeket elősegítő uniós források blokkolásával."



Véleménye szerint az európai energiaválság legrosszabb forgatókönyvét az előző télen sikerült elkerülni, ami legfőképpen az emberek és a vállalkozások áldozatvállalásának, valamint a kellően magas szintre töltött gáztárolóknak köszönhető. A magas tárolói töltöttségi szint elérése idén is kulcsfontosságú lesz, ezért mindent meg kell tenni a szükséges mennyiségű földgáz biztosításához - hangsúlyozta.



Rámutatott, hogy a biztonságos energiaellátás fenntartásában a jövőben az áramtárolási technológiák is egyre fontosabbak lesznek, ezért gyors és hatékony fejlesztési folyamatra van szükség. "Egyrészt stabil szabályozási környezet és jól kialakított programok kellenek. Másrészt technológiasemleges megközelítést kell követni és megfelelően támogatni a kapcsolódó ipari, kutatás-fejlesztési projekteket" - hívta fel a figyelmet.



Gyürk András szerint a modern energiatárolók létesítése tőkeigényes folyamat, és az Európai Bizottságnak minden tagállamnak azonnali hozzáférést kell biztosítania az őt megillető forrásokhoz. "Ezért fontos, hogy Brüsszel és a baloldal ne hátráltassák tovább az energiafüggetlenség megteremtését és a klímavédelmet Közép-Európában.

Ehhez fel kell hagyniuk a Magyarországnak és Lengyelországnak járó uniós források blokkolásával" - hangsúlyozta a fideszes politikus.



MTI