A nő megölte élettársát, majd feldarabolta holttestét Bécsben

2023. április 19. 12:56

Jogerősen 13 év börtönbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla szerdán azt a nőt, aki 2019-ben több késszúrással megölte az élettársát Bécsben, majd a holttestet feldarabolta, a maradványokat bőröndökben Magyarországra hozta és elrejtette. A táblabíróság döntésével enyhítette a vádlottra első fokon kiszabott 17 év fegyházbüntetést.

Az ítélőtábla emberölés és kifosztás bűntettében mondta ki bűnösnek a 31 éves vádlottat. A bíróság a nővel szemben 580 eurónak megfelelő összegre vagyonelkobzást is elrendelt.



A nő 2018 őszén ismerte meg Bécsben a 30 éves, tunéziai származású férfit, aki azután kisegítette nehéz helyzetéből: szállást, anyagi támogatást és kábítószert is biztosított számára. Kapcsolatuk azonban nem volt felhőtlen, kommunikálni csak fordítóprogram segítségével tudtak. A saját elmondása szerint prostituáltként dolgozó nő többször otthagyta a férfit, és visszament az ugyancsak az osztrák fővárosban élő magyar barátjához.



2019 elején ismét visszatért a későbbi áldozathoz, aki ekkor már feleségül akarta venni. Ebbe a nő bele is egyezett, de néhány héttel később már nem tartotta jó ötletnek a házasságot. Felvette a kapcsolatot magyar barátjával, aki azt kérte, mondja el a sértettnek, hogy nem szereti és hagyja őt el. A nő azonban tartott a sértett kiterjedt kapcsolataitól, barátaitól.



A vádlott és a későbbi áldozat 2019. február 23-án, majd utána egész éjszaka egy diszkóban közösen szórakozva jelentős mennyiségű kábítószert fogyasztott. Másnap reggel a férfi Ottakring városrészben lévő lakásában lefekvéshez készülődtek, a sértett közeledni próbált a nőhöz, ám ő durván elutasította. Lelökte a férfit a földre, veszekedni kezdtek, a nő pedig felkapta a mellette lévő kést, amellyel előbb nyakon szúrta az áldozatot, majd dulakodás közben húsznál többször megsebesítette, végül -, hogy minél előbb végezzen vele - átvágta a nyakát.



A férfi meghalt, a nő ezután magához vette a sértett 580 euróját. A holttestről videófelvételt is készített, hogy azzal bizonyítsa - magyar barátjának, aki nem hitt neki -, végzett az áldozattal. Másnap egy - frissen vásárolt - fűrésszel feldarabolta a holttestet és bőröndökbe rakva anyja jászladányi otthonába szállította.



A következő napon a vádlottak a sértett maradványait egy bérelt autóval Jászalsószentgyörgy külterületére vitték, egy beton átereszbe elrejtették, majd sósavval leöntötték.



A maradványokat rejtő zsákokat március 2-án találták meg. A rendőrség a DNS-minták alapján azonosította az áldozatot, majd március 25-én gyanúsítottként hallgatták ki a vádlottat. A nő az eljárás során beismerte ugyan, hogy megölte volt élettársát, de jogos védelmi helyzetre hivatkozott, azt állította, a sértett azon a reggelen és korábban is többször fenyegette, bántotta.



A vádlott az utolsó szó jogán tagadta, hogy eltervezte volna a gyilkosságot. A bíróságtól pedig az ítélethozatal elhalasztását kérte, mert állítása szerint nem volt lehetősége ügye digitálisan megkapott iratainak tanulmányozására.



Az ügyben első fokon eljáró Szolnoki Törvényszék korábban a vádlott anyját jogerősen emberöléssel kapcsolatos bűnpártolás bűntette miatt két év - négy évre felfüggesztett - börtönre ítélte.



A Szegedi Ítélőtábla döntésével enyhítette a vádlottra első fokon kiszabott 17 év fegyházbüntetést. Álláspontja szerint az emberölés - az elsőfokú döntéssel szemben - nem minősíthető előre kiterveltnek.



Benedek Tibor tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette, a vádlott el akarta hagyni a sértettet, de az nem bizonyított, hogy megölését részletesen eltervezte. A bíró ugyanakkor hangsúlyozta, a kegyeleti érzést mélyen sérti a vádlott embertelen magatartása, a holttest feldarabolása, amelyet az ítélőtábla súlyosító körülményként értékelt.



MTI