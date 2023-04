A homoszexuálisok budapesti tömegrendezvényét betiltatná a Mi Hazánk

2023. április 19. 13:26

A Budapest Pride betiltását sürgette keddi budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom két politikusa.

Novák Előd, a párt alelnöke arról beszélt: "az LMBTQP-propagandafelvonulás" helyett pártja ellendemonstrációját tiltotta meg a rendőrség, holott másodpercre pontosan ugyanakkor érkezett a két kérelem a hatósághoz, ezért a Kúriához fordulnak a határozat megváltoztatása érdekében.

Az LMBTQP-propagandafelvonlás szervezői hálát adhatnak a Fidesz kétharmados győzelméért, aminek köszönhetően a vonaglásukat hatóságilag nem tiltják be - fogalmazott a politikus, sajnálatának adva hangot, hogy pártja az egyetlen, amely "a devianciát népszerűsítő rendezvény megszüntetését követeli".



Mi a mindenféle szexuális aberrációt propagáló felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem támogatjuk, hanem a tiltást szorgalmazzuk - jelentette ki Novák Előd, aki szerint ebben a formájában a Budapest Pride szembe menne "az úgynevezett gyermekvédelmi törvénnyel" is.



Nem kérünk a szerte a szerte a világból ideszervezett aberráltakból, a devianciaturizmusból - fogalmazott.



Vékony Csongor, a Mi Hazánk budapesti elnöke a sajtótájékoztatón azt közölte, "a hagyományos családmodell védelme érdekében" jelentett be az első törvényileg lehetséges pillanatban rendezvényt a Budapest Pride-éval azonos helyszínre és időpontra. Közlése szerint a teljes Andrássy utat kívánják rendezvényükhöz lefoglalni, és ebből nem engednek.



MTI