Szlovéniában több mint tizenhat év börtönre ítéltek egy migránst: ölni akart

2023. április 19. 13:49

A ljubljanai kerületi bíróság gyilkossági kísérlet vádjában bűnösnek talált egy algériai illegális bevándorlót, aki tavaly április közepén egy ljubljanai menekültotthonban megpróbálta halálra késelni honfitársát. A férfit 16 év 7 hónap börtönbüntetésre ítélték, amely után öt évre kiutasítják az országból - jelentette szerdán a Dnevnik című szlovén napilap.

Fatah Rashid Adauri április 12-én támadott meg egy másik algériai menedékkérőt, és tizenegyszer megszúrta, miközben az aludt. A súlyosan megsebesült áldozat a menekültügyi dolgozóktól kért segítséget, az őrök pedig elfogták a támadót.



A bírósági eljárás során mindketten azt állították, hogy nem volt köztük vita, de a sértett rámutatott, hogy Adauri lobbanékony természetű, és korábban egy másik menedékkérővel szemben is erőszakosan viselkedett. A lap szerint ugyanakkor a két férfi egy héttel az incidens előtt fizikai összetűzésbe keveredett.



Adaurit a sértett fél szerint korábban mentális problémák kórházban is kezelték hazájában. A bírósági szakértő nem erősítette meg a mentális rendellenességet, de azt mondta, hogy a vádlott személyiségzavarral küzd, és erősen manipulatív viselkedést tanúsít, ami gyakran agresszióhoz vezet - számolt be a Dnevnik.



MTI