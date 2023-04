Újabb hat ártándi korrupt határrendész

2023. április 19. 19:42

Az ártándi határrendészeket érintő vesztegetési ügyben hat újabb gyanúsított letartóztatását és egy civil bűnügyi felügyeletét rendelte el a bíróság szerdán - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel, jelezve, hogy a döntés nem végleges, a letartóztatásba került terheltek és védőik fellebbeztek a végzés ellen.

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványának megfelelően az ügy valamennyi gyanúsítottja kényszerintézkedés hatálya alatt áll, huszonketten letartóztatásban, hárman bűnügyi felügyeletben vannak - írták.



Az ügyészség korábbi közleménye szerint a megalapozott gyanú lényege: a Biharkeresztes Határrendészeti Kirendeltség állományába tartozó határrendészek a szolgálataik során rendszeresen korrupciós bűncselekményeket követtek el azzal, hogy az átkelőhelyen átutazóktól vesztegetési pénzt fogadtak el, majd az összegyűjtött készpénzt a szolgálatot követően egymás között elosztották.



Az üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt soron kívül folytatott nyomozásban - az ügyészség álláspontja szerint - kiemelt bűnügyi érdek, hogy a szervezetten bűncselekményeket elkövető gyanúsítottak ne tudjanak egymással kapcsolatba lépni, ezért mellőzhetetlen a letartóztatásuk elrendelése.



Emellett megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyva, vagy enyhébb kényszerintézkedés esetén a büntetőeljárásban elérhetetlenné válnának, illetve további vagyonelkobzás alá eső dolgot rejtenének el - olvasható a közleményben.



A közlemény szerint a gyanúsítottak büntetlen előéletűek, ugyanakkor "a hosszabb ideje, nagy számú rendőr által, a szolgálatot szervező bizalmi beosztású rendőröket is bevonva, rendszeres haszonszerzésre törekedve történő elkövetés miatt" a rendőr elkövetők letartóztatása szolgálati, fegyelmi okból is indokolt.



A héten gyanúsítottként kihallgatott személyekkel a nyomozó ügyészség üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének gyanúját közölte, a korrupciós cselekményeket elöljáróként segítő és ezért a vesztegetési pénzből részesülő - századosi rendfokozatú - alosztályvezetőt, átkelőhely ügyeletest és a civil személyeket bűnsegédlettel gyanúsítják.



A gyanúsítottak jelentős részének terhére rótt bűncselekményeket - a halmazati szabályokra is figyelemmel - a törvény 2 évtől 12 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni - írták.



MTI