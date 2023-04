Fióktelepet nyitott hazánkban a China Construction Bank

2023. április 19. 21:20

Fióktelepet nyitott Magyarországon a China Construction Bank (Kínai Építési Bank, CCB), amely eszközállománya alapján a világ második legnagyobb hitelintézete - jelentették be szerdán az ünnepélyes megnyitón a Pesti Vigadóban.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter gratulált a fióktelep létrejöttéhez, amelynek létrehozása reményei szerint újabb fejlesztéseknek fog teret nyitni. A China Construction Bank segíti a magyar cégek belépését kínai piacra, illetve a kínai beruházások magyarországi megjelenését - tette hozzá.



Nagy Márton hangsúlyozta: a kínai-magyar kapcsolatokat elsősorban a béke és a kölcsönös tisztelet határozza meg.



Ismertette: 2010-hez képest már másfélszer több, mintegy 18 ezer kínai állampolgár él békében Magyarországon, ami a bizalom megerősítésének jele.



Kína hosszú ideig lesz meghatározó szereplője a világgazdaságnak, a járvány okozta válság után gyorsan helyreállította a gazdasági növekedését, az idei növekedés 6,4 százalék lehet. Ez is azt jelenti, hogy Kína marad a világgazdaság egyik fő húzóereje - mondta.



Kína a teljes magyar külkereskedelem több mint 4 százalékát adja, az ország 9. legfontosabb kereskedelmi partnere, Európán kívül pedig a legnagyobb. Tavaly a 10. helyen volt Kína a legnagyobb külföldi befektetők között. Már 144 milliárd forintnyi beruházás valósult meg az országban, amit kínai vállalatok valósítottak meg magyar állami támogatással - hangsúlyozta.



A világ négy legnagyobb mérlegfőösszegű hitelintézetéből három már jelen van Magyarországon - mutatott rá. A háború és szankciók sújtotta gazdasági helyzetben forrásokra, tőkére van szükség, hitelezés nélkül nincs gazdasági növekedés, ebben számítanak a China Construction Bankra is - tette hozzá.



A miniszter köszönetet mondott a bank koronavírus járvány alatt mutatott szolidaritásáért, ugyanis a járvány kritikus szakaszában maszkok sokaságát adományozta Magyarországnak, és támogatta a gyógyászati segédeszközök beszerzését Kínából. Reményét fejezte ki, hogy a kínai-magyar gazdasági kapcsolatok mindkét fél számára gyümölcsözők lesznek a jövőben is.



Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint a magyar és a kínai pénzügyi rendszer egyre szorosabb összekapcsolódásának eredménye az újabb kínai fióktelep megnyitása. A Bank of China már 2014-ben letelepedett Magyarországon. A jegybank aktív szerepet vállal a két ország pénzügyi kapcsolatainak erősítésében, a CCB magyarországi képviseletével még szorosabb lesz az eddigi eredményes együttműködés - mondta.



Tien Kuo-li elnök kiemelte: a barátság Kína és Magyarország között hosszú múltra tekint vissza, szilárd és mély. Várakozásuk szerint a pénzintézet hozzájárulhat a kínai-magyar gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatok további bővüléséhez. A CCB magyarországi fióktelepének létrehozása tovább ösztönzi a pénzügyi együttműködést a két ország között, és magasabb színvonalú pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a Kína és Magyarország közötti gazdasági és kereskedelmi együttműködés számára.



Terveik szerint létrehoznak majd egy fintech labort, pénzügyi-technológiai innovációk kidolgozására. Bejelentették azt is, hogy a fióktelep 20 millió forintot adományoz a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium számára, az iskola tanműhelyeinek építésére és a gyermekek nyári tábori tevékenységének támogatására.



Jang Csao, a magyarországi Kínai Nagykövetség ügyvivője elmondta, hogy a CCB a kínai bankszektor vezető vállalata, a világ pénzügyi rendszerének fontos szereplője.

A két ország együttműködése folyamatosan mélyül, a fióktelep jó híd és összekötő kapcsolat lesz a vállalkozásoknak. Magyarország úttörő szerepet játszik a kínai Egy övezet - egy út (új selyemút) kezdeményezésben, és egyedülálló elhelyezkedése miatt stratégiailag fontos helyszínt jelent - mondta.



A tájékoztató szerint a CCB a világ legnagyobb bankjai közé tartozik eszközméretet, nyereségszintet, tőkemegfelelési mutatót és kockázatvállalási hajlandóságot tekintve is. A bankot infrastrukturális projektek finanszírozására alapították.



Tavaly év végén a CCB Csoport mérlegfőösszege 34,60 billió renminbi (RMB, 1 RMB 49,93 forint) nettó nyeresége 323,166 milliárd RMB, működési bevétele 822,473 milliárd RMB, tőkemegfelelési mutatója 18,42 százalékos, nemteljesítő hiteleinek aránya 1,38 százalék. Az elmúlt években a CCB már 30 országot és régiót fedett le, olyan globális pénzügyi szolgáltatási hálózatot építve ki, amely időzónákon, földrajzi területeken, több pénznemben és a nap 24 órájában működik.

MTI