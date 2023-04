Tovább erősítené a polgárőrséggel való együttműködést a KDNP

2023. április 20. 16:34

Tovább erősítené a polgárőrséggel való együttműködést a kereszténydemokrata vezetésű településeken a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) - mondta Latorcai Csaba, a párt ügyvezető főtitkára csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

Latorcai Csaba a KDNP önkormányzati tanácsának csütörtöki ülésen után elmondta: a konferencia napirendjét a biztonság és béke kérdésköre uralta. Rámutatott: Magyarország az elmúlt években, köszönhetően a kormány intézkedéseinek és a rendőrség munkájának, Európa egyik legbiztonságosabb országává vált.



Ezt az elmúlt időszakban számos tanulmány, kutatás is bizonyította - tette hozzá, megjegyezve: a kereszténydemokrata önkormányzati képviselők, polgármesterek és alpolgármesterek ezért külön köszönetüket is kifejezték a közelgő rendőrség napja alkalmából.



Mint mondta, a munkájuk nélkül ez a példátlan pozitív közbiztonsági helyzet nem valósulhatott volna meg.



Latorcai Csaba kiemelte: abban, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb országává válhasson és az is maradjon, külön szerepe van a polgárőrségnek.



Arra a döntésre jutottak a kereszténydemokrata önkormányzati tisztségviselők, hogy szorosabbra fűzik az együttműködést a polgárőrséggel. Minden olyan település, amelyet kereszténydemokrata politikus vezet, még erősebb kapcsolatot alakít ki a polgárőrség különböző szerveivel, és arra is kötelezettséget vállaltak, hogy saját településük közbiztonságát megerősítve, ahol még polgárőrség nem található, ott intézkedéseket tesznek a létrehozásukra.



Úgy gondolják - folytatta -, hogy Nyugat-Európában, amikor az antifa-mozgalom miatt kézzelfogható az erőszak, és a magyarországi baloldal mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt a baloldali politikai erőszakot importálja, akkor a keresztény-konzervatív politikusoknak mindent meg kell tenni, hogy a közös erővel megteremtett békét és biztonságot megőrizzék. Ehhez társadalmi összefogás szükséges, amelyben kiemelt partnerek a polgárőrök.



Azt is kérte, a rendőrök a jövőben is olyan határozottsággal lépjenek fel az antifa erőszak minden megjelenési formájával szemben, mint azt tették eddig.



Beszámolt arról is, hogy a kereszténydemokrata önkormányzati tisztségviselők üdvözölték a szolidaritási adót, amelyen keresztül a hátrányos helyzetű települések támogathatók.



Latorcai Csaba azt mondta, döbbenettel hallották a főpolgármester előző napi nyilatkozatát a szolidaritási adóval kapcsolatban, és továbbra is kiállnak amellett, hogy a szolidaritás kereszténydemokrata elve mentén a tehetősebb önkormányzatok segítsék anyagilag is azokat az önkormányzatokat, amelyek rajtuk kívül álló okokból nehezebb helyzetben vannak. Fontos, hogy mindenki a rá vonatkozó törvényi szabályokat tartsa be, így a fővárosi is fizesse be, amit előírtak a számára.



Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője kiemelte: a frakció támogatja a polgárőrség megerősítését célzó elképzeléseket. Bíznak benne, ahol még nincs polgárőrség, ott hamarosan önkéntes alapon létrejöhet.



Hozzátette: szükség van a helyi közösségek további erősítésére és arra, hogy a kereszténydemokrata értékrend és világlátás erős képviselettel rendelkezzen az önkormányzati rendszerben is.



Kiemelte: bízik benne, hogy a következő önkormányzati és a vele egyidőben rendezendő EP-választáson tovább tudnak erősödni, és fel tudják mutatni, hogy a sok nyugati országban megjelenő hanyatló értékrenddel szemben szükség van erre az értékrendre is. Ez adja a boldogulásunk és a jövőnk zálogát, ez az értékrend már számtalan esetben bizonyított - összegzett a kereszténydemokrata politikus.



Simicskó István kitért arra is, hogy szemben azzal, amit a baloldal állít, szó sincs az önkormányzatok kivéreztetéséről. A kormány korábban átvállalta jelentős, közel 1400 milliárd forintnyi adósságállományukat és most a háborús és szankciós infláció mellett is igyekszik segítséget nyújtani. Ennek részeként május 1-től az áram díja 59 százalékkal, a földgázé 52 százalékkal csökken az önkormányzati és egyházi intézményekben - erősítette meg.



Seszták Oszkár, a KDNP önkormányzati tanácsának elnöke új kihívásként említette, hogy az önkormányzati és az EP-választásokat egyidőben rendezik meg. Nagyon fontos, hogy mozgósítani tudják az embereket - mondta, és kitért arra is, hogy bíznak benne, ez a helyzet olyan választói csoportokat is megszólít, akik az egyik vagy másik szavazásra egyébként nem mentek volna el. Fokozott érdeklődésre és részvételre számítanak és erre készülnek - mondta.



Ismertetése szerint a párt önkormányzati tanácsa 3-4 éve intenzíven működik, szövetségben az önkormányzati vezetőikkel és polgármestereikkel. A csütörtöki tanácskozáson felszólalt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint többek között Latorcai Csaba ügyvezető főtitkár, Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

MTI