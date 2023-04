Eljárást indított a Hír TV szolgáltatója ellen a médiatanács

2023. április 20. 17:08

Sértheti az emberi méltósághoz való jogot és a kirekesztés gyanúját is felveti a Sajtóklub március 26-án sugárzott adásának egy részlete a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa szerint, a testület ezért hatósági eljárást indított a Hír TV szolgáltatója ellen - közölte az NMHH kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

Közleményükben jelezték, hogy a médiatanács állampolgári bejelentések alapján vizsgálta a Hír TV március 26-i Sajtóklubjában elhangzottakat.



Ismertetésük szerint a beszélgetés egyik témája az az Ugandában elfogadott törvény volt, amely szerint halálbüntetéssel sújthatják a házasságot kötő azonos nemű párokat.



A testület szerint a műsorszámban az e hírhez kapcsolódóan ismertetett álláspont felveti az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó és a kirekesztésre alkalmas médiatartalmak közzétételét tiltó törvényi rendelkezések megsértését, a médiatanács ezért hatósági eljárást indított a Hír TV médiaszolgáltatójával szemben - írták.



A kommünikében beszámoltak arról is, hogy a holland médiahatóság, a Commissariaat voor de Media (CVDM) tájékoztatta az NMHH-t a magyar hatóság által továbbított észrevételekkel kapcsolatos intézkedéseiről. A magyar hatóság a Viasat 6 csatornán 2022 novemberében sugárzott Két pasi meg egy kicsi című sorozat több epizódja, valamint a Viasat Film (Hungary) médiaszolgáltatáson 2022 decemberében vetített Kegyetlen játékok 2 című film miatt is a társhatósághoz fordult, mivel a filmek korhatárbesorolása és közzétételének időpontja nem felelt meg a magyar szabályoknak.



A holland társhatóság válaszában jelezte, hogy a magyar hatóság megállapításaira reagálva megvizsgálta a műsorszámokat. Az első esetben a CVDM a holland médiajogi szabályok alapján megállapította, hogy a sorozat teljes egészében jelen van az erőszakábrázolás és a durva nyelvhasználat, így az erre vonatkozó figyelmeztetést ki kell tenni. A második esetben a műsorszámot nem a megfelelő időpontban (este 8 óra után) tette közzé a médiaszolgáltató, melyre a társhatóság felhívta a figyelmét - olvasható a közleményben.



Az NMHH kitért arra is: a médiatanács egy vizsgálaton feltárta, hogy a Tamási Rádió egy délelőtti műsorában éttermek és kávézók menüajánlatát ismertette. Az elhangzottak burkolt reklámnak minősülnek, mivel a rádióban az éttermek telefonszámát és elérhetőségeit is közölték. A jogsértés miatt a médiatanács figyelmeztetésben részesítette a médiaszolgáltatót.



A helyi kereskedelmi rádió szolgáltatója emellett a közszolgálati és a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő műsorszámok hatósági szerződésben vállalt arányait sem teljesítette. A médiatanács e jogsértés miatt bírságot rótt a szolgáltatóra.



Jelezték azt is, hogy a helyi rádiók ellenőrzésénél felmerült a veszprémi Méz Rádió jogsértése is. A rádió szolgáltatója elmulasztotta a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalásának teljesítését - állapította meg a hatóság. A médiatanács bírsággal sújtotta a médiaszolgáltatót. A vizsgált napon a szolgáltató támogatott műsorszámokat tett közzé, amelyben a támogatói üzenet tartalmazta a támogató vállalkozás elérhetőségeit is, ez pedig már reklámértékű információnak minősül. A testület e jogsértés miatt figyelmeztetésben részesítette a médiaszolgáltatót - áll az NMHH összegzésében.

MTI