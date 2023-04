Rajtolt a a 42. Országos Borversenyre való nevezés

2023. április 20. 17:30

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) az idén 42. alkalommal rendezi meg az Országos Borversenyt (OBV), a nevezési időszak elindult és május 5-ig tart. A bírálat május 17-18. között Budapesten lesz - közölte a szervező csütörtökön az MTI-vel.

orszagosborverseny.hu

A közlemény szerint háromszintű kiválasztási rendszeren alapul a borverseny, amelyre az ország mind a 22 borvidékéről nevezhetnek a borászatok az orszagosborverseny.hu honlapon.

hnt.hu





Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és az OBV szervezőbizottságának elnöke a közleményben hangsúlyozta: az elért eredmények, pontszámok visszajelzést jelentenek a termelőnek és a borvidékeknek. A háromszintű szakmai fórum kiváló szakmai alap a borvidékek számára a birtokok minőségi fejlesztésénél, az irányok meghatározásánál.

Légli Ottó – hnt.hu



Az Országos Borverseny a fogyasztóknak is eligazodást biztosít a sokszínű magyar borok világában - tette hozzá.



Légli Ottó kitért arra, hogy az Országos Borverseny súlya átértékelődött, 2017 óta a HNT által szervezett kül- és belpiaci promóciós eseményeken bemutatkozó borászatok kiválasztásának alapjává vált.



Az elnök tájékoztatott arról is, hogy a HNT 2,6 milliárd forint projektösszegű pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programra.

gazdasagfejlesztes.gov.hu

Ennek célja a magyar bor, mint nemzeti örökség és annak eredetvédelmi rendszerének népszerűsítése.

MTI