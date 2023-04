Rasszizmus Romániában: Letépték a kétnyelvű táblát egy tasnádi irodáról

2023. április 20. 19:29

Ismeretlen elkövetők ellen tett feljelentést a román rendőrségen Nagy Szabolcs, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Szatmár megyei parlamenti képviselője, miután szerdára virradóra letépték a kétnyelvű táblát tasnádi képviselői irodájáról - számolt be csütörtökön délután a Szatmári Friss Újság.

A beszámoló szerint az ismeretlen tettes letépte az épületre rögzített kétnyelvű táblát a 35 százalékban magyarok által lakott kisvárosban álló épületben, majd megrongálva ott hagyta. Nagy Szabolcs a Szatmár megyei hírportálnak elmondta: a román rendőrség vandalizmus és károkozás alapos gyanúja miatt indított eljárást.



A képviselő szerint nem kizárt, hogy az esetnek köze van az általa egy nappal korábban Novák Katalin magyar államfő nagykárolyi látogatása ügyében tett nyilatkozathoz, melyben elítélte a román nacionalista megnyilvánulásokat. Hozzátette, sajnálatosnak tartja az esetet, mert akár jelzésértékű is lehet.



A történtek kapcsán az RMDSZ Szatmár megyei szervezete állasfoglalást adott ki, melyben úgy értékelte, a gyűlölettel és nacionalizmussal a legnehezebb szembeszállni. Emlékeztettek, hogy az eset alig egy héttel a nagykárolyi Kölcsey-szobor avatásán lezajlott "felháborító és megbocsájthatatlan zavargások" után történt.



"Történt mindez egy olyan megyében és egy olyan kisvárosban, ahol a román és a magyar lakosság mindig békében élt egymással annak ellenére, hogy egyes politikusok folyamatosan próbálják a maguk malmára hajtani a vizet a nacionalista kártya kijátszásával" - írták. Hozzátették: a táblát kicserélték "ezzel is jelezve az elkövetők felé: tettük kicsinyes és értelmetlen volt!"



Pataki Csaba megyei RMDSZ-elnök rámutatott: a megyében az emberek többsége nem fogékony a nacionalizmusra vagy a rongálásra. "Mi sem vagyunk vevők az erőszakra, de nem is tűrjük el azt!" - mondta. Úgy vélte, a szatmári magyar közösség nem tűri szó nélkül az őt érő zaklatásokat, az egyes politikusok támadásait és azt sem, hogy "megpróbálják az embereket egymás ellen uszítani".



MTI