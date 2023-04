Úszó ob - Négy olimpiai A szintes csütörtökön

2023. április 20. 20:04

Négy versenyző, Milák Kristóf, Márton Richárd, Kovács Benedek és Késely Ajna is olimpiai A szintes időt teljesített a Kaposváron zajló úszó országos bajnokság csütörtöki versenynapján.



A jelenlegi helyzet szerint a magyar úszóknak már nyolc indulási joguk van a jövő évi párizsi olimpiára.

A nap első döntőjében, 200 méter pillangón Milák, a szám olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, világcsúcstartója gyakorlatilag 150 méteren át "húzta magával" klubtársát, Márton Richárdot, aztán az utolsó hosszon begyújtotta a rakétákat és 1:52.58 perccel, a világ idei legjobbjával, minden idők 14. legjobb úszásával nyerte a futamot. A tavaly nyári római Európa-bajnokságon Milák mögött második Márton 1:55.62 perccel szintén befért a 1:55.78 perces olimpiai szint alá.



"Jót meccseltünk, nem voltam görcsös, elégedett vagyok az idővel" - összegzett röviden a közmédiának Milák, hozzátéve, hogy az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt kapott az edzéseken a gyorsúszás.



"Szerettem volna kicsit tesztelni, mit tudok, ha nagyon elkezdem az elejét, azért látszik, hogy ez nem az én asztalom, spórolnom kell" - mondta Márton.



Ugyanebben a számban a nőknél Kapás Boglárka 2:08.86 perccel diadalmaskodott, a 2019-ben világbajnok klasszis így egyelőre nem sokkal, de elmaradt az olimpiai szinttől (2:08.43).



Férfi 100 méter háton Kovács Benedek a szerdai nyitónapon a 4x100 méteres vegyes vegyesváltó első embereként ugyan olimpiai szintidőn (53.74) belül úszott, azonban a női riválisok jelenléte miatt 53.69 másodperces ideje a szabályok szerint nem lehetett érvényes. A római Eb-n augusztusban 200 méter háton ezüstérmes Kovács végül két századot még javítani is tudott szerdai idején, és egyéni csúccsal teljesítette a párizsi követelményeket, ráadásul a fukuokai világbajnokságra is megváltotta csapattagságát ebben a számban.



A BVSC versenyzője elmondta, elsősorban az olimpiai szintnek örül, de természetesen az idővel is nagyon elégedett, és szeretne közel kerülni korábbi csapattársa, Cseh László országos csúcsához (53.40).



Férfi 50 méter gyorson a már olimpia szintes Szabó Szebasztián tovább javított, 21.82 másodperccel hét századot faragott a húsvétkor Helsinkiben elért idején.

Másodikként Milák Kristóf egyéni csúcsát (22.19) alaposan megjavítva, 22.06-tal csapott célba, amivel jogot szerzett arra, hogy Szabó mellett elinduljon ebben a számban a fukuokai világbajnokságon, de az olimpiai szint (21.96) sincs messze.



Férfi 400 méter gyorson a nyíltvízen olimpiai ezüstérmes, szerdán Betlehem Dávid társaságában 1500 méter gyorson olimpiai szintet úszó Rasovszky Kristóf 400 méter gyorson sem talált legyőzőre (3:47.33), ráadásul ezzel ebben a számban is jogot szerzett a vb-indulásra, csakúgy, mint a második Holló Balázs, aki századra teljesítette a vb-szintidőt (3:48.15).



Az egyéni küzdelmek csattanóját Késely Ajna szolgáltatta azzal, hogy 400 méter gyorson 4:06.35 perces, az olimpiai szinten (4:07.90) belüli idővel diadalmaskodott, így a nők közül elsőként teljesítette a párizsi kvalifikáció kritériumait.

"Ezt egyszerűen nem tudom elhinni, nagyon sokat készültem erre fejben. Nem is tudom, mennyi embernek kellene ezt megköszönnöm. Nagyon hálás vagyok WladárSándor elnöknek és Sós Csaba szövetségi kapitánynak, hogy segítettek átvészelni ezt a nehéz időszakot. Úgy érzem, visszataláltam önmagamhoz" - mondta Késely, aki a közelmúltban edzőt váltott, Bernek Péter helyett már Kovács Ottó irányítása alatt készül.

A csütörtöki eredmények:

férfiak:

--------

200 m pillangó:

1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd) 1:52.58 perc

2. Márton Richárd (Budapesti Honvéd) 1:55.62

3. Török Dominik Márk (BVSC-Zugló) 1:59.63

100 m hát:

1. Kovács Benedek (BVSC-Zugló) 53.67 másodperc

2. Jászó Ádám (Pécsi Sport Nonprof.) 54.18

3. Bohus Richárd (BVSC-Zugló) 54.42

50 m gyors:

1. Szabó Szebasztián (Győri Úszó SE) 21.82 másodperc

2. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd) 22.06

3. Nikola Miljenic (horvát) 22.29

400 m gyors:

1. Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK Veszprém) 3:47.33 perc

2. Holló Balázs (BVSC-Zugló) 3:48.15

3. Betlehem Dávid (Balaton ÚK Veszprém) 3:48.33

4x100 m vegyesváltó:

1. BVSC-Zugló 3:38.83

2. Kőbánya SC 3:44.94

3. Győri Úszó SE 3:48.48

nők:

----

200 m pillangó:

1. Kapás Boglárka (UTE) 2:08.86 perc

2. Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE) 2:09.70

3. Jakabos Zsuzsanna (Győri Úszó SE) 2:10.67

100 m hát:

1. Ugrai Panna (HÓD Úszó SE) 1:01.20 perc

2. Szabó-Feltóthy Eszter (Vasas SC) 1:01.61

3. Molnár Dóra (Budafóka XXII. SE) 1:01.80

50 m gyors:

1. Senánszky Petra (Debreceni Sportc. SI) 24.97 másodperc

2. Verrasztó Evelyn (A Jövő SC) 26.03

3. Ábrahám Lilla Minna (UTE) 26.20

400 m gyors:

1. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 4:06.35 perc

2. Fábián Bettina (FTC) 4:08.86

3. Pádár Nikolett (Szegedi Úszó Egylet) 4:11.23

4x100 m vegyesváltó:

1. Vasas SC 4:09.80 perc

2. Győri Úszó SE 4:12.62

3. BVSC-Zugló 4:14.06



MTI