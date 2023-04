Stoltenberg: Zelenszkij részt vesz a júliusi NATO-csúcson

2023. április 21. 17:30

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részt vesz a NATO júliusi csúcstalálkozóján Vilniusban - jelentette be Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pénteken.

Jens Stoltenberg a németországi Ramstein amerikai légi támaszponton az Ukrajna önvédelmét támogató országok tanácskozása előtt tett nyilatkozatában ismertette, hogy előző napi kijevi látogatásán meghívta Volodomir Zelenszkijt a júliusi NATO-csúcsra, és az ukrán elnök el is fogadta a meghívást.



Hangsúlyozta: a szövetség valamennyi tagja "beleegyezett, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen". Azonban egyelőre arra kell törekedni, hogy Ukrajna érvényesíthesse az önvédelemhez fűződő jogát az orosz támadás elleni védekezésben.



Mint mondta, a vilniusi csúcstalálkozón a szövetség tagjainak meg kell erősíteniük elkötelezettségüket az iránt, hogy "ameddig csak szükséges, jelentős katonai támogatással segítik Ukrajnát" annak érdekében, hogy megmaradjon szuverén, független európai nemzetként.



A NATO-tagországok állam-, illetve kormányfőinek a litván fővárosban arról is dönteniük kell, hogy egy több évre szóló programmal segítik Ukrajnát az átállásban a szovjet időkből származó fegyverekről, szabványokról és doktrínákról a NATO szabványaira és doktrínáira, és a szövetség és Ukrajna fegyveres erői közötti együttműködési képesség, interoperabilitás biztosításában - mondta Jens Stoltenberg.



A főtitkár a németországi Ramstein támaszponton 54 ország - a 31 NATO-tag és további 23 állam - képviselőivel együtt egyeztet Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszterrel az ország védelmi képességének további erősítéséről. A Rajna-vidék-Pfalz tartományi amerikai bázison az Ukrajna önvédelmét szolgáló nemzetközi kapcsolattartó csoport (Ukraine Defense Contact Group) 11. miniszteri szintű tanácskozását tartják.



Az amerikai kezdeményezésre alakult informális egyeztető fórum ülését megnyitó rövid beszédében Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter kiemelte, hogy a csoport tagjai által Ukrajnának nyújtott katonai segítség értéke elérte az 55 milliárd dollárt, ami tízszeres emelkedés az egy évvel korábbi alakuló ülés idején regisztrált szinthez képest.



Jelezte, hogy a támogatás legnagyobb részét - több mint 35 milliárd dollárnak megfelelő értékű fegyvert és egyéb katonai felszerelést - a hazája biztosította, de számos további ország is igen jelentős mértékben segíti Ukrajnát, Észtország és Lettország esetében például már a hazai össztermék (GDP) egy százalékát is meghaladja az orosz támadás elhárításához nyújtott támogatás.



Az amerikai védelmi miniszter egyben megerősítette, hogy hazája, Németország és Hollandia a napokban egy-egy Patriot légvédelmi üteggel is hozzájárult Ukrajna védelméhez. A többi között hozzátette, hogy a pénteki tanácskozáson három "kulcsfontosságú" területtel, a légvédelemmel, a lőszerutánpótlással és az úgynevezett támogató eszközök ügyével foglalkoznak.



MTI