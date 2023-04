Fővárosi Fidesz: Karácsony Gergely sarcolásra készül

2023. április 21. 19:49

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a napnál is világosabb, hogy Karácsony Gergely - rossz és felelőtlen gazdálkodásának következtében - megszorításokra készül a budapestiek kárára.

Wintermantel Zsolt pénteki budapesti sajtótájékoztatóján a főpolgármester azon Facebook-videójára reagált, amely szerint a fővárosi önkormányzat életre hívja az "első budapesti lakógyűlést", hogy a város működéséről és finanszírozásáról, valamint a Lánchídról véleménynyilvánítást kérjen a fővárosiaktól.



A frakcióvezető közölte: Karácsony Gergely elköltötte azt a 214 milliárd forintot, amelyet Tarlós István korábbi főpolgármester és a Fidesz-KDNP "hagyott itt neki a kasszában" és felélte azt a több mint 200 milliárd forinttal nagyobb adótöbbletet és adóbevételt, amelyet az elmúlt négy évben beszedett. "Ennek következtében kiürült a kassza" - mondta Wintermantel Zsolt, aki úgy látja, hogy Karácsony Gergely most megszorításokra készül.



Azt mondta: a főpolgármester nem először vesz el a budapestiektől. Háromezer köztéri kukát szerelt le, volt, amikor napokig nem vitték el a háztartásokból a szemetet, valamint advent idején lekapcsolták a karácsonyi díszkivilágítást - sorolta a fideszes politikus, arra is emlékeztetve, hogy Karácsony Gergely szüntette meg a Tarlós István idején bevezetett dunai mentrend szerinti hajóközlekedést.



Wintermantel Zsolt úgy fogalmazott: Karácsony Gergely most a budapestieket akarja megkérdezni, "a budapestiekkel akar takarózni abban az ügyben, hogy nem akarja megfizetni a törvény által kötelező adót".



Minden magyar állampolgárnak és önkormányzatnak teljesítenie kell a rá rótt kötelezettséget - jelentette ki, hozzáfűzve, ez esetben olyan szolidaritási hozzájárulásról van szó, amely - ha nem fizetik meg - nehezebb sorsú, rosszabb gazdasági helyzetben lévő önkormányzatoktól venné el a pénzt.



Véleménye szerint sokkal helyesebb lenne megkérdezni a budapestieket, jónak tartják-e, hogy Karácsony Gergely utasítására nem kötötték meg a reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos szerződéseket, amivel "eddig több mint 3 milliárd forintos kárt okoztak Budapestnek".



Úgy folytatta: arról is meg kellene kérdezni a fővárosiakat, helyesnek tartják-e azt a döntést, hogy a főpolgármester egy évre leállította a Lánchíd felújítását, valamint kisebb műszaki tartalommal, később, és ötmilliárd forinttal drágábban készül el a Lánchíd, illetve hogy elhúzódott a 3-as metró felújítása, ami több mint tízmilliárd forintos többletköltséget jelentett a városnak.



"Ha Karácsony Gergely lenne elég bátor, megkérdezné a budapestieket, helyesnek tartják-e, hogy megháromszorozta azt a költségvetést, amivel saját párttársát finanszírozza brüsszeli irodájában" - hangoztatta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.



MTI