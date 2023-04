Mikor avatják fel a világ legnagyobb székely kapuját

2023. április 21. 22:58

A tervek szerint június elején avatják fel a Pannonhalmi-dombság szívében lévő Sokorópátkán a világ legnagyobb székely kapuját.

Jelenleg a Zabola melletti Négyháznál a szerkezet összeácsolásán dolgoznak.

Január elején adtunk hírt arról, hogy a Pannonhalmi-dombság szívében található Sokorópátkán a világ legnagyobb székely kapuját készülnek felállítani.

A kezdeményezés február közepén kapott új lendületet, amikor közismert zenészek is felkarolták. Jelenleg a Zabola melletti Négyháznál a székely kapu szerkezetének összeácsolásán dolgoznak, és úgy tűnik, hogy az avatás június 3-ra kitűzött időpontját tartani tudják. Február 10-én a budapesti Astoria szálló exkluzív különtermében megtartott találkozón a kapuállítás kezdeményezői közismert zenészekkel fogtak össze, akik támogatói oklevelet írtak alá. Ott volt többek között Heinczinger Mika, Nyerges Attila, Fábián Zoltán, Ézsiás Péter és Ferenczi György is. Utóbbi lapunknak kihangsúlyozta: nemcsak azért állt az ügy mellé, mert a kapuállítást levezénylő Pethő Sándor régi barátja, de fontosnak tartja a „maguk egyszerű tökéletességével lenyűgöző” székely szimbólumok megismertetését az anyaországiakkal, illetve az együvé tartozás folyamatos hangsúlyozását, ezért minden lehetséges fórumon felhívja a figyelmet a kivitelezésre váró tervre. Böjte Csaba ferences szerzetes a győri szentmisén

Egyházi hajtóerő

Erre a figyelemfelkeltésre azért van szükség, mert a kapuállítás és a neki helyet adó park kialakítása kizárólag közösségi összefogással, adományokból, társadalmi munkával történik. Az Összetartozás terét gyümölcsfákkal és egyéb növényekkel szegélyezik, ökumenikus kápolnával, többfunkciós építményekkel és pihenőpontokkal tagolják. Az előreláthatóan 100 ezer eurónyi költséget támogatói jegyek mellett gálaesteken, aukciók keretében és egyéni felajánlásokból igyekeznek összegyűjteni. Miután a program fővédnökei, Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát és Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes, március 14-én a Pannonhalmi Főapátság dísztermében is szerveztek egy jótékonysági gálaestet, 250 vendég részvételével, amikor aukció keretében értékesítették a támogatók által felajánlott művészeti alkotásokat, és az est fellépői, köztük Nagy Feró is felajánlották a tiszteletdíjukat.

Hortobágyi T. Cirill főapát köszöntőjében a térségi és Kárpát-medencei összefogás erejét méltatta, Böjte Csaba pedig Szent Márton cselekvő példáját állította párhuzamba a kezdeményező közösség tettrekészségével. Másnap Böjte Csaba a győri székesegyházban ünnepi szentmisét mutatott be Sokoró Kapujáért. A gálaesten és a szertartáson részt vevő összesen több mint ezer ember mintegy hatmillió forint adománnyal segítette a világ legnagyobb székelykapujának létrejöttét.

Tamás Olivér is beáll dolgozni, ha kell – Kép: KOCSIS KÁROLY

Ácsolás a Négyháznál Jelenleg nemcsak az Összetartozás terének kialakításán dolgoznak, hanem az kapu összeácsolásán is – utóbbi a Zabola és Imecsfalva közötti, Cseh Ferenc orbaiszéki vállalkozó tulajdonát képező Négyháznál zajlik, aki a hely és a munkálatokhoz szükséges infrastruktúra, felszerelés biztosítása mellett a munkálkodó önkéntesek ebédjét is biztosítja. A kezdeményezés másik fő székelyföldi felkarolója Tamás Olivér sepsiszentgyörgyi vállalkozó, illetve az általa alapított Pro Humanity Egyesület. Ő a sokorópátkai megmozdulást egy olyan székelyföldi összefogás kovászának tekinti, amely nem merül ki csak a kapuállításban, hanem – az itteni népművészek támogatása mellett – közösségépítésre is hasznosítható. A torjai születésű, három éve az anyaországi Bálványoson élő Pethő Sándor ötletgazdát is a helyszínen találtuk. Mint lapunknak elmondta, a héten szeretnének végezni a kapu összeácsolásával: utána szétszedve szállítják ki Magyarországra, ahol kifaragása, illetve a felállítása következik, majd június 3-án szeretnék felavatni. Megfelelő faanyagot a csernátoni erdőkben találtak, megmunkálását gelenceiek vállalták. Néhányról ekkor derült ki, hogy „nem adja ki” a tervezett méretet (egy kapuláb 50 cm széles, 36 cm vastag és 750 cm hosszú), de azért más formában feldolgozva ezeket is értékesítik.

Pethő Sándor munka közben

Saját rekordját dönti meg Pethő Sándortól azt is megtudtuk, eddig mintegy harminc fafaragó jelentkezett. Terveik szerint háromszéki és csíkszéki mintákat használnak, Rába-közi motívumokat is beleszőve, amelyek Pethő szerint feltűnően hasonlítanak a háromszékiekre. A kaputükrökbe a 64 történelmi vármegye címerei kerülnek.

Pethő Sándor más „rekordos” terveket is dédelget

Azon kérdésünkre, miszerint nem okoz-e számára lelki traumát, hogy éppen a szőlőfaluja – éppen általa felállított – rekordját készül megdönteni, sietett leszögezni, hogy egyáltalán nem gyötri ilyen vívódás. A rekordok azért vannak, hogy lehessen túlszárnyalni azokat” – mondta. „De leginkább az motivált, hogy miután több mint száz, általam faragott székelykapu található Magyarországon, az első itteni, közúton átívelő felállításából nem szerettem volna kimaradni” – osztotta meg lapunkkal. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy hamarosan a világ legmagasabb kopjafáját is felállítják mostani lakhelyétől nem messze. A torjaik már csak abban bízhatnak, hogy annak felavatásakor nem százötven méternél hosszabb feltűrt túrós puliszkával rukkolnak majd elő. Nem minden kivágott fa adta ki a kapu méretét

Kocsis Károly

szekelyhon.ro