Pápalátogatás - MÁV: ingyen utazhatnak a zarándokok a fővárosba

2023. április 22. 10:16

A MÁV-VOLÁN-csoport és a GYSEV díjmentes utazást biztosít az ország bármely pontjából a fővárosba az április 29-én a Rózsák terén és a Papp László Budapest Sportarénában tartandó rendezvényekre, valamint április 30-án, a Ferenc pápa által a budapesti Kossuth Lajos téren bemutatandó szentmisére érkező és onnan hazatérő zarándokok számára.

A MÁV Zrt. azt közölte szombaton az MTI-vel, hogy a jövő szombaton a Rózsák terén és a Papp László Budapest Sportarénában tartandó rendezvényekre érvényes belépővel rendelkezők, az azt igazoló regisztrációt felmutatva már jövő pénteken 12 órától megkezdhetik díjmentesen az utazásukat Budapestre.



Hozzátették: a díjmentesség a MÁV-Start és a GYSEV menetrendszerinti vonatjáratain a másodosztályú kocsikra érvényes. Az esetleges felárat (InterCity), illetve első osztály igénybevétele esetén az első- és másodosztály közötti különbözetet azonban meg kell fizetni. A díjmentes utazáshoz nem szükséges regisztrációs jegy váltása.



Közölték azt is, hogy a MÁV-HÉV menetrendszerinti járatainak és a Volánbusz agglomerációs járatainak Budapest közigazgatási határán kívüli szakaszain, valamint a Volánbusz, a Weekendbus, a G-Busline Kft., a Trans-Tour'90 Kft. és a Trans-Vonal Kft. menetrendszerinti helyközi járatain is díjmentes lesz az utazás, így nem kell menetjegyet váltani.



Az emelt szintű szolgáltatást nyújtó Volánbusz-járat igénybevétele esetén azonban a távolsági kiegészítő jegyet meg kell váltani - fűzték hozzá.



Mivel jövő vasárnap a Kossuth téri pápai szentmisére várhatóan sokan utaznak Budapestre, mentesítő vonatokat állítanak forgalomba, illetve egyes vonatok hosszabb útvonalon közlekednek.



A közleményben kitértek arra is, hogy a MÁV-Start 1500 kárpátaljai fiatal utazását is biztosítja Budapestre, a Kossuth téri pápai misére.



Ferenc pápa április 28. és 30. között tesz apostoli látogatást Magyarországon, a pápalátogatás minden részletéről beszámol a közmédia.

MTI