Brenzovics Lászlót újraválasztották a KMKSZ elnökévé

2023. április 22. 16:41

Újabb hároméves ciklusra Brenzovics Lászlót választották a szervezet elnökévé szombaton a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 33. tisztújító közgyűlésén.

Brenzovics László online kapcsolódott be a rendezvény munkájába, mivel azt követően, hogy 2020 végén az ukrán titkosszolgálat kommandósok bevetésével házkutatását tartott ungvári otthonában és több, az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központhoz köthető intézményben, elhagyta Ukrajnát, és azóta külföldön tartózkodik.



Az elmúlt időszak eseményeiről szóló elnöki beszámolójában az elnök történelmi tettként értékelte, hogy a háború ellenére sikerült a KMKSZ alapszabályának megfelelően lebonyolítani a tisztújítást a legnagyobb, több mint harmincezer tagot számláló kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetben. Brenzovics László emlékeztetett arra, hogy a megyei tanács (közgyűlés) nyolc tagot számláló KMKSZ-frakciója közül négy képviselő ellen jelenleg is koholt vádak alapján bűnügyi eljárás zajlik, ennek ellenére eredményes a munkájuk.



Kiemelte: az idei év végéig magyarországi támogatással befejeződik a Beregszász melletti makkosjánosi hulladékfeldolgozó üzem építése. A kárpátaljai magyarok támogatásában rendkívül fontos szerepet játszó KMKSZ Jótékonysági Alapítvány pedig a mai napig közel félmillió szociális pályázatot kezelt.



Brenzovics László aláhúzta az oktatás döntő szerepét a kárpátaljai magyarok szülőföldön való megmaradásában, külön megemlítve, hogy a háborús körülmények ellenére valamennyi magyar óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban jelenléti anyanyelvi oktatás folyik. Sajnálatosnak nevezte, hogy "az ukrán szervek a háború ellenére erőteljesen igyekeznek szűkíteni oktatási, nyelvi jogainkat".



Ezzel kapcsolatban a KMKSZ eljuttatta az álláspontját a Velencei Bizottsághoz, az ENSZ és az Európa Tanács illetékes szerveihez. "Úgy tűnik, mintha valakik nem integrálni, hanem asszimilálni vagy elüldözni szeretnének bennünket" - fogalmazott Brenzovics László, majd hozzátette: ez nem fog sikerülni, mert "mi ragaszkodunk a magyar nyelvű oktatáshoz Kárpátalján, soha nem fogjuk hagyni a templomot és az iskolát".



Gál Kinga, a Fidesz alelnöke online tolmácsolta a közgyűlésnek pártja és Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét. Emlékeztetett arra, hogy már számos magyar nemzetiségű áldozata van a harcoknak. "Nem táplálni akarjuk ezt a háborút, hanem befejezni" - jelentette ki a politikus. Úgy fogalmazott: miközben Magyarország története legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, a háttérben a nemzeti kisebbségek jogainak szűkítése folyik.



Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban Gál Kinga úgy fogalmazott, hogy ennek előfeltétele kell hogy legyen a kisebbségi és nyelvi jogok garantálása, első lépésként pedig a korábban meglévő jogok "maradéktalan visszaállítása".



A KMKSZ közgyűlését köszöntő Volodimir Csubirko, a Kárpátalja Megyei Tanács elnöke pár üdvözlő szót magyarul is elmondott. Úgy fogalmazott: Kárpátalja lesz az a híd, amelyen át az ukrán nép eljut a civilizált világba.



A tisztújító közgyűlés küldöttei ellenszavazat nélkül újabb három évre Brenzovics Lászlót választották a KMKSZ elnökévé, akinek ez lesz a negyedik ciklusa a szervezet élén.



MTI