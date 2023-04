Gomolyfelhős, napos idő várható

2023. április 23. 09:53

Küszöbön a változást hozó hidegfront, de azért még a hét utolsó napján is kellemes, tavaszi idő várható. A felvonuló fátyolfelhőzet azonban délután már egyre szűrtebbé teheti a napsütést a nyugati tájakon, de csapadék estig még nem valószínű.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: Északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és az ország nagy részén gomolyfelhős, napos idő várható, de a déli, kora délutáni órákban időszakosan össze is állhatnak a gomolyok. Emellett délután nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel, ami a Dunántúlon meg is vastagszik, és késő délutántól egyre jobban megnő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A délies szelet élénk, főként a Fertő térségében erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 20 és 24 fok között valószínű. Késő estére többnyire 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.

met.hu