Erdélyi magyar pedagógusok

2023. április 23. 14:22

Régi-új elnökséggel folytatja munkáját a következő négy évben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ), melynek operatív elnöksége egy, a pályakezdő oktatók munkáját segítő alelnöki tisztséggel egészült ki - közölte a szakmai szervezet vasárnap az MTI-vel.

A közlemény szerint a romániai magyar pedagógusokat tömörítő RMPSZ szombaton tisztújító küldöttgyűlést tartott Szovátán, a Teleki oktatási központban, ahol a megyei küldöttek elfogadták a 2022-es évre vonatkozó jelentéseket, és megválasztották a szakmai szervezet új elnökségét.



Újabb négy évre megerősítették tisztségében a korábbi operatív elnökség négy tagját: Burus-Siklódi Botond országos elnököt, Ferencz-Salamon Alpár általános elnökhelyettest, Halász Ferenc partiumi és Kiss Imre székelyföldi területi alelnököt. A közép-erdélyi régió alelnöki tisztségébe a küldöttgyűlés Szőcs Ildikót, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatóját választotta, aki a szórványmegyék - Fehér, Kolozs, Szeben, Beszterce-Naszód, Szilágy és Hunyad - magyar oktatásáért felel.



Az operatív elnökség összetétele egy új alelnöki tisztséggel is kiegészült, a pályakezdő pedagógusok támogatásáért felelős alelnök Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium igazgatója lett.



A küldöttgyűlés a megyei, széki vagy körzeti elnökökből, a történelmi egyházak delegált képviselőiből és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) képviselőjéből álló, megújult országos elnökség összetételét is jóváhagyta, valamint az etikai és cenzorbizottság tagjait is megválasztotta - írták.



Burus-Siklódi Botond újraválasztott RMPSZ-elnök a közlemény szerint beszédében a szemléletmódváltás szükségességét hangsúlyozta a fejlődés egyik előfeltételeként, hozzátéve, hogy ennek fő elemei az elköteleződés, az együttműködés, a tradícióra épülő innováció és korszerűsítés. Ebben csapatmunkára, a kollégák hatékony együttműködésére számít - mondta.



A több mint 30 éves múltra visszatekintő RMPSZ 1991-ben alakult, tevékenységével a magyar nyelvű tanítást, minőségi oktatást és nevelést kívánja szolgálni a romániai közoktatás valamennyi szintjén.



MTI