Hungarofóbia Romániában

2023. április 24. 09:55

Megbírságolta a nagykárolyi polgármesteri hivatalt a Szatmár megyei művelődési igazgatóság a két hete felállított Kölcsey-szobor felirata miatt - erősítette meg hétfőn reggel az MTI-nek Kovács Jenő polgármester.

A területi hatóság tízezer lejes (762 ezer forint) bírságot rótt ki a Szatmár megyei kisváros polgármesteri hivatalára, kifogásolva, hogy az emlékművön csupán magyar felirat szerepel, román nem. Kölcsey Ferenc nagykárolyi szobrán a költő nevén kívül a Himnusz harmadik sora - "Nyújts feléje védő kart" - szerepel feliratként az Erkel Ferenc zeneművéből származó kottarészlettel együtt.



Kovács Jenő polgármester az MTI-nek elmondta: a feliratra nem kértek külön engedélyt az illetékes hatóságtól, mivel az emlékművet készítő Győrfi Lajos szobrászművész úgy tudta: eredeti kéziratból vett idézet esetén nem szükséges fordítás. Az elöljáró közölte, hogy bíróságon fellebbezi meg a bírságot, mivel a városvezetés jóhiszeműen járt el, senki érzékenységét nem akarta sérteni.



Ezzel egy időben a romániai köztéri emlékműveket jóváhagyó országos bizottsághoz fordul a helyzet tisztázása végett, és ha a bukaresti grémium kéri, a talapzat másik oldalán megjelentetik a szöveg román fordítását. "Odaírjuk románul is, hogy tudják a román testvérek is, miről szól a magyar himnusz. Semmi gondot nem látok ebben, sőt" - mondta Kovács Jenő.



A bírságról a PresaSM román hírportál számolt be elsőként vasárnap este, azt írva, hogy akár el is távolíthatják a helyéről az emlékművet, ha nem válik törvényessé a feliratozás. "Én már mindent el tudok képzelni, csak azt nem tudom elképzelni, hogy ennek a szobornak valami baja legyen" - reagált a felvetésre az elöljáró, hozzátéve, hogy a szobrot csak érvényes bírósági végzés nyomán lehetne eltávolítani, és azt a polgármesteri hivatalnak kellene végrehajtani.



Elmondta: a Szatmár megyei művelődési igazgatóság feljelentés nyomán bírságolt, ugyanaz a nagykárolyi magánszemély tett feljelentést a hatóságnál, aki a szoboravató alatti román ellentüntetést is szervezte. Az illető 15 éve mindenért feljelenti az ügyészségen a nagykárolyi magyar polgármestert - mondta Kovács Jenő.



A feljelentő a Kölcsey-szobor alatti talapzatot is kifogásolta, mivel az nem csiszolt kő, hanem sziklából kiszakított kőzetre emlékeztet - a feljelentő szerint az alkotó ezzel Trianonra és az elszakított nemzetrészekre akart utalni. Kovács Jenő polgármester nevetségesnek nevezte a vádat.



"Mindenkit arra biztatok, hogy legyen türelmes, ne vegyük fel a kesztyűt, amit ránk akarnak húzni, ne veszekedjünk, vitatkozzunk. Megpróbáljuk ezt úri módon kezelni" - üzente a közvéleménynek Nagykároly RMDSZ-es elöljárója.



Kölcsey Ferenc szobra, amelyet április 12-én avattak fel Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében, a Szatmár megyei kisváros központjában, a polgármesteri hivatal előtt található. Az avatóünnepséget más városokból érkezett román szélsőségesek próbálták megzavarni.

MTI