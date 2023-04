Szijjártó Péter: Újabb tizenöt magyart mentenek ki Szudánból

2023. április 24. 10:18

Miután szombaton 14 magyar állampolgárt sikerült kimenteni Szudánból, újabb 15 magyar jelentkezett, akiknek Magyarország próbál segíteni – közölte a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta: továbbra is dúlnak a harcok Szudánban. Miután szombaton egy magyar koordinációval lezajlott akcióval 14 magyar állampolgárt sikerült kimenteni, további magyarok jelentkeztek, így 15 honfitársunkon próbálunk segíteni – ismertette a tárcavezető.

A vasárnap esti információk szerint Magyarország Törökországgal, Franciaországgal és az ENSZ-szel folytatott együttműködésének köszönthetően hét magyar állampolgár tart biztonságos helyre, nyolc ember esetében pedig továbbra is keresik a biztonságos megoldást – tájékoztatott Szijjártó Péter. Eközben számos nyugati ország jelentette be, hogy evakuálja állampolgárait a polgárháborús harcok sújtotta országból. Sajtóinformációk szerint a kimenekítési műveleteket leginkább a Szudántól délre, a Vörös -tenger bejáratánál fekvő Dzsibutiból indítják, ahol az Egyesült Államok, Franciaország, Kína és Japán is tart fenn katonai támaszpontot. Innen szállt fel az amerikai légierő négy csapatszállító helikoptere is, amelyekkel a különleges egységek hajnalban kimenekítették a kartúmi amerikai nagykövetség munkatársait és családtagjait. Rajtuk kívül még nagyjából 16 ezer amerikai állampolgár lehet Szudánban, ám a Pentagon egyelőre nem tervez az afganisztánihoz hasonló tömeges evakuálást.

Mint ismert Szudánban második hetébe lépett az országot a 2021. évi katonai hatalomátvételt ténylegesen vezető Abdel-Fattah Burháni tábornok vezette hadsereg, valamin ellenlábasának és egykori helyettesének, Mohamed Hamdán Daglo tábornoknak az irányítása alatt álló félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) közötti véres erőszak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem végleges adatai szerint a halálos áldozatok száma meghaladta a 420-at, a sebesülteké pedig a 3700-at. A harcokban egy iraki állampolgár meghalt, egy egyiptomi nagykövetségi alkalmazott pedig megsebesült. Tízezrek menekültek el más szudáni tartományokba, valamint Csádba és Egyiptomba. Ferenc pápa vasárnapi Szent Péter téri imájában párbeszédre szólította fel a Szudánban egymással szemben álló erőket. „Sajnos, a helyzet továbbra is súlyos Szudánban, ezért megismétlem a felhívásomat: a lehető leggyorsabban érjen véget az erőszak és térjenek vissza a párbeszéd útjára” – mondta az egyházfő.

MTI