Megtalálták a 80 évvel ezelőtt megtorpedózott japán hajó roncsait

2023. április 24. 13:30

Az ausztrál történelem legsúlyosabb tengeri katasztrófájának roncsait fedezték fel több mint 80 évvel az után, hogy a főként ausztrál hadifoglyokat szállító SS Montevideo Maru japán hajót a második világháborúban egy amerikai tengeralattjáró megtorpedózta.

A hajóroncsot a Fülöp-szigetek partjainál, több mint 4000 méteres mélységben találták meg egy szonárral felszerelt autonóm víz alatti jármű segítségével – közölte a hétvégén a kutatást végző tengeri régészeti szervezet, a sydney-i székhelyű Silentworld alapítvány. A régészek elmondták, hogy azóta nem tudtak a japán hajó hollétéről, hogy 1942. július 1-jén a USS Sturgeon megtorpedózta. Az amerikai tengeralattjáró tisztjei nem tudták, hogy a hajó hadifoglyokat és civileket is szállított. Az elsüllyedt hajó mintegy 1060 halálos áldozata között mintegy 980 ausztrál volt, több mint 800-an hadifoglyok. A japán hajón az ausztrálokon kívül más országok állampolgárai is voltak. A hajó a Hajnan-szigetre indult az ausztrál fennhatóságú Rabaulból, miután a japánok elfoglalták a várost. A hajó roncsainak felfedezését Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök is üdvözölte. Mint hangsúlyozta: „Reméljük, hogy ez némi vigaszt nyújt azoknak, akik olyan régóta gyászolták elvesztett szeretteiket.”

A Montevideo Marut április 18-án találták meg. A kutatást a Silentworld alapítvány a holland Fugro mélytengeri felmérésekre specializálódott céggel együtt végezte az ausztrál védelmi minisztérium támogatásával. A roncs a Fülöp-szigeteki Luzontól északnyugatra, a Dél-kínai-tenger mélyén nyugszik. Felfedezésével „véget ér Ausztrália tengeri történelmének egyik legtragikusabb fejezete” – hangsúlyozta Richard Marles ausztrál védelmi miniszter a hét végén közzétett videóüzenetében. A Silentworld közleményében kiemelte, hogy a roncsról nem visznek el tárgyi leleteket, és nem keresnek emberi maradványokat sem az elhunytak családjai iránti tiszteletből.

MTI