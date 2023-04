A tudósok nyomkövető technológiával tárják fel a hangyák titkait

2023. április 24. 14:40

A tudósok egy új nyomkövető technológiával követték nyomon az egyes sivatagi hangyákat, megfigyeléseik során pedig több, kifejezetten érdekes következtetést vontak le arról, hogyan tájékozódnak az állatok természetes környezetükben – írta meg a liner.hu. A Sheffieldi Egyetem pénteken közzétett sajtóközleménye szerint a kutatók felfedezték, hogy a hangyák hihetetlenül gyorsan tanulnak, ugyanis már egyetlen út megtétele után megjegyzik a hazafelé vezető útvonalat. Azt is megállapították, hogy a hangyák kifelé vezető útvonalai az idők során fejlődtek, ami különböző felfedezési stratégiákra utal.

Az új információk összegyűjtésére használt új technológiát CATER-nek (Combined Animal Tracking & Environment Reconstruction) nevezték el, a sikeres vizsgálatok nyomán pedig most más állatok tanulmányozására is használják. A rendszer mesterséges intelligenciát használ a rovarok helyzetének követésére, és még a különböző akadályok és az árnyékok ellenére is képes működni. Dr. Michael Mangan, a Sheffieldi Egyetem gépi tanulás és robotika vezető tanára, az új rendszer vezető feltalálója megosztotta:

„Egy nyári terepbejárás során rögzítettük ezeket az adatokat, de 10 évbe telt, mire egy olyan rendszert építettünk, mely képes az adatok kinyerésére, tehát elmondhatjuk, hogy egy évtizedig készültünk. Mindig is lenyűgözött, hogy ezek a rovarok hogyan tudnak nagy távolságokat – akár egy kilométert is – megtenni ilyen tájakon, ahol a hőmérséklet meghaladja az 50 Celsius-fokot is.”

MH