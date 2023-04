Testüregbe rejtett mobiltelefon

2023. április 24. 18:43

Testüregébe rejtett egy mobiltelefont egy fogvatartott a tököli büntetés-végrehajtási intézetben.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben egy illegális mobiltelefont találtak a felügyelők, a fogvatartott a testüregébe rejtette a tiltott tárgyat.



A fogvatartottat fegyelmi eljárásban vonják felelősségre és szabálysértési eljárást is kezdeményeznek ellene, és ezek után a fogvatartottra vonatkozó biztonsági szabályok szigorítása, valamint a kapcsolattartás részleges korlátozása is lehetséges - tették hozzá.



Közölték azt is, kiemelt figyelmet fordítanak a tiltott tárgyak bejutásának megakadályozására, ezért új szakmai módszereket vezetnek be és technikai újdonságokat alkalmaznak, amelyekkel radikálisan csökkentik a bejuttatás lehetőségeit. A folyamatos ellenőrzések eredményeként idén már 98 tiltott mobiltelefon találtak a magyarországi börtönökben.



MTI