Labdarúgó NB I - Magyar edző veszi át a ZTE irányítását

2023. április 24. 19:05

Távozott a ZTE labdarúgócsapatának kispadjáról Ricardo Moniz, akinek helyét Boér Gábor veszi át.

A zalai klub a honlapján jelentette be hétfőn, hogy a Debrecentől vasárnap elszenvedett 2-0-s hazai vereséget követően már nem a holland tréner irányítja az NB I-ben kilencedik helyezett, bennmaradásért küzdő együttest.



Az 58 éves Monizt tavaly májusban nevezték ki a ZTE vezetőedzői posztjára. Utódja 2020 és 2021 között már edzette a kék-fehér együttest, ezt követően Budafokon, majd egészen mostanáig Lendván dolgozott.



Boér szerint az első osztályban kell maradni és meg kell nyerni a kupát, ami mérföldkő lenne a zalaegerszegiek életében. Hozzátette, ez nemcsak róla, hanem a klubról és a városról szól.



"Nagyon fontos, hogy egység legyen az öltözőben és olyan munkát végezzünk, amivel elérhetjük céljainkat. Meg kell fordítanunk a jelenlegi negatív szériát és vissza kell térni a helyes útra. Az lesz a dolgunk, hogy felrázzuk az együttest és újra önbizalommal teli játékot produkáljunk" - fogalmazott az újonnan kinevezett szakember.



"A mögöttünk álló hetekben, hónapokban a csapat eredményei, valamint játéka is lefelé ívelő tendenciát mutatott, amit meg kellett állítanunk. Jelentőségteljes mérkőzések előtt állunk, az NB I-es tagságunk megőrzése ugyanolyan fontos, mint az, hogy sikerrel vegyük az utolsó akadályt a kupában, ezért változtatnunk kellett" - nyilatkozott a honlapnak a váltásról a klub elnöke, Végh Gábor.



A zalaegerszegiek nemcsak a vezetőedzőt cserélték le, hanem a sportigazgatót is: Dragóner Attilát az a Sallói Isván váltotta, aki korábban már szintén dolgozott a ZTE-nél, amely mindössze három ponttal előzi meg a kiesést jelentő 11. helyezett Budapest Honvédot.



"Három évet dolgoztunk együtt Végh Gáborral, kiváló munkakapcsolat és barátság alakult ki köztünk, így bárhova hívna, mindenhova mennék vele. Sajnálom, hogy akkor kell jönnöm, amikor hullámvölgyben van a csapat, de ez egy nemes feladat, aminek nagyon pozitív végkifejlete is lehet" - mondta az M1 aktuális csatornának Sallói, aki elárulta, a tulajdonos vasárnap este hívta fel, hogy szeretné, ha visszatérne.



Boér kinevezése kapcsán arról beszélt, hogy a szlovén másodosztályban szereplő Lendva csapatát a ZTE koncepciózusan a játékosok felépítésére használja, Boér esetében nem volt ez másként az edzői poszton sem. Úgy vélte, mindkettőjük érkezése logikus döntés volt, mert ismerik a csapatot.



Sallói az egykori brit miniszterelnököt, Winston Churchillt idézte, miszerint a demokrácia nem a legjobb, de még nem találtak ki jobbat. Szerinte ugyanez a helyzet a futballban az edzőváltások kapcsán, de azt hozzátette, a trénerek folyamatos cseréjével nem lehet építkezni.



A ZTE a jövő szerdai kupadöntőben a másodosztályú Budafokkal találkozik, az 56 éves sportvezető szerint a történelmi első diadal segíthetne a csapatnak kilábalni a bajnokságban tapasztalható hullámvölgyből.



