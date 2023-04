Letartóztattak egy ámokfutót

2023. április 25. 11:03

A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 33 éves férfinak, aki autóval ittasan, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök és a polgárőrök elől, miközben az életüket, testi épségüket veszélyeztette - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint április 21-én éjszaka a rendőrök Budapest egyik peremkerületében egy feltűnően nagy sebességgel a városhatár felé közlekedő autóra lettek figyelmesek.



Követni kezdték a személygépkocsit, majd a közelébe érve fény- és hangjelzés használatával próbálták megállásra bírni az egyre gyorsuló autóst, illetve a kihangosítón keresztül szólították fel, hogy álljon félre.



A férfi a rendőri jelzéseket figyelmen kívül hagyva tovább növelte sebességét, és menekülése közben számos közlekedési szabályt megszegett.



Az intézkedő járőrök a sáv közepére húzódtak azért, hogy a gépjárművet megállítsák, azonban a férfi ennek ellenére előzni próbált, majd az üldözésbe bekapcsolódó polgárőrök autójának nagy sebességgel szándékosan nekihajtott, és az útpadkának tolta - írták.



A férfi ezután megelőzte a rendőrautót, és azért, hogy a rendőri intézkedés alól kivonja magát, indokolatlanul, többször, intenzíven fékezett, amelynek következtében a járőrök az ütközést elkormányzással és nagy erejű fékezéssel tudták csak elhárítani.



A férfi egy másik településre érve autóját hátrahagyta és elfutott - tették hozzá.



A közleményben megjegyezték, hogy a gyanúsítottat korábban többször is felelősségre vonták a gépjárművezetés szabályainak megszegése miatt, a közúti járművezetéstől is többször eltiltották, jelenleg sem rendelkezik érvényes jogosítvánnyal.



A bíróság a nyomozó ügyészség indítványával mindenben egyetértve, a gyanúsított letartóztatását - a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélyére figyelemmel - egy hónapra elrendelte.



A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be - áll az ügyészségi közleményben.



MTI