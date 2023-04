Labdarúgó NB I - Kecskeméten csalódás lenne, ha nem jönne össze a dobogó

2023. április 25. 13:57

Tóth Ákos sportigazgató szerint a labdarúgó NB I-ben jelenleg második Kecskemétnél már csalódásként élnék meg, ha a csapat nem érne el dobogós helyezést és ezzel együtt nemzetközi szereplést.

A legjobb magyar edző a kecskemétiek mestere: Szabó István. Drágán felfogadott külföldi trénereket utasított maga mögé magyar csapatával – kecskemetite.hu

Az együttes - három évvel ezelőtt az NB III-ból indulva - újoncként úgy áll a Ferencváros mögött a második helyen a bajnokságban, hogy előnye hét pont a harmadik, pénteken éppen Kecskemétre látogató Pakssal és nyolc a negyedik Debrecennel szemben.



"A szezon előtt a bennmaradás volt a cél, ezt elértük, most hét pont az előnyünk a Pakssal szemben, azaz innentől a dobogó egy reális célkitűzés. Már csalódottak lennénk, ha ez nem lenne meg" - mondta az M1 aktuális csatornának Tóth Ákos, aki szerint a sikerességet az alapozza meg, hogy a szakmai stáb és a klubvezetés nyugodtan dolgozhat.



"Persze most a csillagok állása is kedvező, de amit látunk, annak az alapjait már évekkel ezelőtt lefektettük. A mostani eredmények talán kicsit túlzók is, de mi próbáljuk következetesen továbbvinni azt a munkát, amit elkezdtünk" - tette hozzá.



A nemzetközi szerepléssel kapcsolatban Tóth Ákos elmondta, reményeik szerint a kecskeméti stadion gyepszőnyegét nyáron lecserélik, így a gárda az első fordulóban hazai környezetben szerepelhetne. Ugyanakkor előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a szegediekkel, akik fogadókészek a lila-fehérek nemzetközi meccseit illetően.



A jövőről általánosságban szólva Tóth Ákos azt mondta, "ha eredményekben lassan már nincs hova fejlődni, a klub és a csapat feljebb tud lépni, szeretne stabilan a legjobbak között szerepelni".



A sportigazgató megjegyezte, nagyon várja a pillanatot és büszkeséggel töltené el, ha a magyar válogatottba is adna játékost a klub. Véleménye szerint több futballista is van a keretben, aki egyszer képes lehet a nemzeti csapatban szerepelni.

MTI