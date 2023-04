Joe Biden elindul a 2024-es elnökválasztáson

2023. április 25. 14:31

Joe Biden bejelentette, hogy jelölteti magát a 2024-es elnökválasztáson.

A 80 éves amerikai elnök kedd reggel a Twitteren közzétett kampányvideóban közölte hivatalosan is, hogy a demokrata párt színeiben versenybe száll egy második mandátumért.



A hivatalban lévő elnök arra kérte a választókat, hogy adjanak neki időt a beiktatása óta elkezdett munkája befejezéséhez, és életkora ellenére ne féljenek egy további négyéves mandátummal megbízni. Politikai tapasztalatára utalva úgy fogalmazott, hogy az 50 Washingtonban eltöltött év többet fog számítani, mint az életkora felett érzett aggodalmak.



Ha újraválasztják, akkor Joe Biden, - aki már most a legidősebb elnök az Egyesült Államok történetében - 86 éves lesz második mandátuma lejártakor.



Visszautalva első elnöki kampányának ígéretére Joe Biden megismételte, hogy változatlanul zajlik a harc "Amerika lelkéért". A jövő évi elnökválasztás tétjének jelölte meg, hogy több vagy kevesebb szabadsággal és több vagy kevesebb joggal rendelkeznek-e majd az amerikaiak, és kiemelte az egyéni szabadságjogok fontosságát.



A republikánusokat azzal vádolta, hogy korlátoznák a terhességmegszakításhoz való jogot, a társadalombiztosításhoz való hozzáférést, valamint azt, hogy betiltanák azokat a könyveket, amelyekkel nem értenek egyet.



A háromperces videó Joe Biden elnökségének elmúlt három évéből is idézett felvételeket, valamint az elnök által szélsőségesnek nevezett republikánus politikusokat mutatott, és felidézte a 2021. január 6-i zavargások képeit is.



A kampányindító videóból az is kiderült, hogy Biden a második ciklusban is Kamala Harris jelenlegi alelnökkel dolgozna együtt.



Biden első elnökjelöltsége bejelentésének pontosan a negyedik évfordulóján közölte újraindulását. A várakozások szerint a demokrata párton belül - a szokásjog alapján is - könnyen elnyeri majd az újabb hivatalos jelöltséget.



Joe Biden annak ellenére indul újra az elnöki mandátumért, hogy a közvélemény-kutatások szerint az amerikai választók túlnyomó többsége nem szeretné, ha ő lenne a demokraták jelöltje, és támogatottsága is csupán 40 százalék körül alakul.



Az elmúlt hétvégén jelent meg az AP hírügynökség és a NORC társadalomkutató intézet közvélemény-kutatása, amely szerint a választók 73 százalék nem látná szívesen, ha a hivatalban lévő elnök lenne a demokrata párt jelöltje jövőre. Még a demokrata párt szavazóinak 52 százaléka is elutasítja, a magukat függetlennek tartó választóknak pedig a 86 százaléka nyilatkozott így. A regisztrált republikánusok 93 százaléka nem szeretné, ha Joe Biden lenne a demokrata induló 2024-ben. Az április közepén készült felmérés szerint Joe Biden elnöki tevékenységének elfogadottsága 42 százalékos, ami enyhe javulás idén márciushoz képest, ugyanakkor jócskán elmarad a 2021 áprilisában mért 63 százaléktól.

MTI