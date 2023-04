Csütörtökre és péntekre virradóra a hidegre érzékeny helyeken fagy várható

2023. április 25. 22:26

Csütörtökre és péntekre virradó éjszaka az északi völgyek mellett az Alföld hidegre érzékeny helyein előfordulhat néhány helyen gyenge, 0, mínusz 1 fok közötti fagy - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán kedden.

A kedden az ország felett átvonult hullámzó frontot követően északnyugati áramlással néhány fokkal hűvösebb és szárazabb levegő érkezik. Hozzátették: szerda reggelre hiába csökken nagy területen jelentősen a felhőzet, a szél élénk marad, így ekkor 3 és 8 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.



Csütörtökre és péntekre virradó éjszaka azonban a szél is jelentősen mérséklődik, így a Kárpát-medencét kitöltő hideg légtömegben a hidegre érzékeny helyeken már erősebb éjszakai lehűlés várható - tették hozzá.



Közölték: ekkor az Északi-középhegység völgyeiben mínusz 2, mínusz 3 fokos minimumok is előfordulhatnak, itt lehet a leghidegebb, de a Duna-Tisza köze homokhátságain is 0 fok köré süllyedhet a hőmérséklet kétméteres magasságban. Hozzátették: ez jellemzően 0 fok feletti értéket jelent majd, de néhány helyen az Alföldön is lehet 0 és mínusz 1 fok közötti legalacsonyabb hőmérséklet ezen a két napon kétméteres magasságban. A talaj mentén azonban némileg több helyen van esély az Alföldön gyenge fagyra.



Az elemzés szerint az ország döntő részén nem lesz fagy a héten, de az északi völgyek mellett az Alföld hidegre érzékeny helyein előfordulhat néhány helyen gyenge, 0, mínusz 1 fok közötti fagy.



MTI