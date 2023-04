Emberkereskedő maffiát lepleztek le az olasz hatóságok

2023. április 26. 23:16

Huszonöt, többségében Guineából és Elefántcsontpartról származó férfi ellen adtak ki elfogatóparancsot különböző olaszországi városokban, mivel illegális bevándorlókat szállító embercsempész-szervezet tagjaiként dolgoztak - hangzott el a hatósági akciót irányító maffiaellenes rendőrségi egység sajtótájékoztatóján Cataniában szerdán.

Az emberkereskedők Közép-Afrikából szállították az embereket először Olaszországba, majd onnan az Európai Unió más országaiba.



A 25 személyből 17-et őrizetbe vettek, további nyolc nem tartózkodik Olaszországban. Az őrizetbe vett férfiakat majdnem kivétel nélkül az ország északnyugati térségében, a francia határtól nem messzi városokban fogták el.



Az embercsempészek Elefántcsontparton, Maliban, Marokkóban, Líbiában "gyűjtötték be" az embereket, akik fejenként több mint ezer eurót fizettek az ígérettel, hogy eljutnak a kiválasztott európai országba - mondta el Francesco Messina, a rendőrség maffiaellenes központi igazgatóságának vezetője.



A hatóságok közlése szerint a szervezet "teljes utazási csomagot" kínált a migránsoknak, de más ellenszolgáltatást is követeltek, nem egyszer szexuális visszaélést követtek el, elsősorban ha fiatal nőkről és kiskorúakról volt szó.



Catania rendőrsége, a szicíliai maffiaellenes ügyészséggel közreműködésben, egy kiskorú bevándorló tanúvallomása alapján indított vizsgálatot: a fiatalt az embercsempész-szervezet szállította Dél-Olaszországba, megérkezése után 19 év alattiaknak fenntartott, védett központban helyezték el, de onnan a szervezet megszöktette, és autóbusszal az ország északi részébe vitték. Az embercsempészek bántalmazták.

A szervezet azonosított tagjait a hatóságok megfigyelték és lehallgatták, így derült fény a szexuális abúzusra. A hatóságok nem zárták ki, hogy az embercsempészek gyerekekkel is kereskedtek.



MTI